Брак Чарльза и Камиллы спасают три спальни: СМИ узнали, где спят супруги

Секрет крепкого брака короля Карл III и королева Камилла выяснили СМИ – вероятно он связан с тем, где они спят.

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Британская телеведущая и фотограф Гелена Чард рассказала, что Чарльз и Камилла знакомы с молодых лет и являются замечательными друзьями и не конкурируют между собой, пишет Fox News. Также Камилла полностью поддерживает своего мужа в его работе, хотя хотела бы, чтобы он немного замедлил ее. Однако одним из секретов успешного брака, по мнению Чарда, являются условия сна. Каждый из супругов имеет свою спальню и есть одна общая спальня.

По словам королевских экспертов, у пары не только отдельные спальни, но они тоже иногда остаются в отдельных домах для здорового отдыха наедине. По словам Чарда, Камилла и Чарльз проводят немало времени отдельно в своих загородных домах.

"Камилла наслаждается временем со своими друзьями и семьей, а Чарльз ценит частную работу и творческое время", — сообщила она.

Королевский биограф и главный редактор журнала Majesty Ингрид Сьюард сказала, что королевская пара на самом деле "проводит достаточно много времени по отдельности", а Камилла каждые выходные ездила в свой загородный дом Ray Mill.

"Дом — это своеобразное освобождение Камиллы от королевской жизни. Перед тем, как выйти замуж за Чарльза, она заключила с ним соглашение, что оставит Ray Mill House своим замком. Она ездит каждые выходные, когда может, и уезжает летом, чтобы провести некоторое время со своими внуками и детьми, и это то, что далеко от королевской жизни", — пишет издание.

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