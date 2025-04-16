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Британцам обещают увлекательное зрелище: что будет происходить ночью

Вторую ночь подряд в Британии возможно северное сияние

сегодня, 21:46
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Кречмаровская Наталия

В Великобритании сегодня ночью возможно появление северного сияния – его уже можно было видеть во вторник. Для Британии это явление нетипичное – оно встречается севернее таких стран, как Исландия и северные части Финляндии, Норвегии и Канады, пишет издание Skynews.

Британцам обещают увлекательное зрелище: что будет происходить ночью

Британия. Фото из открытых источников

Северное сияние может вызвать возросшая в среду геомагнитную активность. Солнце, как пишет издание, сейчас переживает свой солнечный максимум, пик своего 11-летнего цикла активности. При этом наблюдается увеличение количества солнечных пятен, что означает большую вероятность выбросов корональной массы (coronal mass ejections — СМЕ) и солнечных вспышек.

Это, в свою очередь, может привести к тому, что северное сияние станет видимым на Земле. Однако помешать видимости северного сияния может облачность, прогнозируемая синоптиками.

Северное сияние, как пишет издание, возникает, когда энергия и заряженные частицы, освобождаемые от Солнца через CME и солнечные вспышки, движутся к Земле с помощью солнечного ветра. Затем они сталкиваются с магнитным полем Земли и верхними слоями атмосферы, взаимодействуя с газами, создавая поразительные изображения синего, фиолетового, зеленого, розового и красного цвета.

Если солнечная активность достаточно сильна, это повлечет за собой геомагнитную бурю. Такая активность чаще возникает во время солнечного максимума.

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Источник: https://news.sky.com/story/northern-lights-could-be-visible-above-uk-tonight-heres-how-to-see-them-13350054
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