Британцам обещают увлекательное зрелище: что будет происходить ночью

В Великобритании сегодня ночью возможно появление северного сияния – его уже можно было видеть во вторник. Для Британии это явление нетипичное – оно встречается севернее таких стран, как Исландия и северные части Финляндии, Норвегии и Канады, пишет издание Skynews.

Британия. Фото из открытых источников

Северное сияние может вызвать возросшая в среду геомагнитную активность. Солнце, как пишет издание, сейчас переживает свой солнечный максимум, пик своего 11-летнего цикла активности. При этом наблюдается увеличение количества солнечных пятен, что означает большую вероятность выбросов корональной массы (coronal mass ejections — СМЕ) и солнечных вспышек.

Это, в свою очередь, может привести к тому, что северное сияние станет видимым на Земле. Однако помешать видимости северного сияния может облачность, прогнозируемая синоптиками.

Северное сияние, как пишет издание, возникает, когда энергия и заряженные частицы, освобождаемые от Солнца через CME и солнечные вспышки, движутся к Земле с помощью солнечного ветра. Затем они сталкиваются с магнитным полем Земли и верхними слоями атмосферы, взаимодействуя с газами, создавая поразительные изображения синего, фиолетового, зеленого, розового и красного цвета.

Если солнечная активность достаточно сильна, это повлечет за собой геомагнитную бурю. Такая активность чаще возникает во время солнечного максимума.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что спасает брак Чарльза и Камиллы. Британская вещательница и фотограф Гелена Чард рассказала, что Чарльз и Камилла знакомы с молодых лет и являются замечательными друзьями и не конкурируют между собой. Также Камилла полностью поддерживает своего мужа в его работе, хотя хотела бы, чтобы он немного замедлил ее. Однако одним из секретов успешного брака, по мнению Чард, есть условия сна.



