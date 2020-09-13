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Британец нашел у себя в гараже «чайник» императора

Стоимость «чайника» может составить 100 тыс. фунтов

сегодня, 16:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Британец решил провести время на самоизоляции с пользой и убрать в своем гараже. И во время уборки обнаружил желтый маленький чайник, который пылился у него больше 10 лет. Оказалось, что это фарфоровое изделие - уникальная и ценная вещь, принадлежавшая китайскому императору. Такую информацию предоставило издание The Mirror.

Британец нашел у себя в гараже «чайник» императора

Пенсионер, заприметив необычный чайник, решил отдать его на благотворительность, но сперва зайти к оценщику. И это было правильное решение, ведь это изделие оказалось древнекитайским кувшином для вина, стоимость которого может достичь 100 тысяч фунтов. По всей видимости, этот кувшин принадлежал китайскому императору Цяньлуну.

По словам британца, это изделие сначала хранилось в кабинете его матери, а после ее смерти, пылилось в ящиках. Мужчина предполагает, что из Китая такой сувенир привез его дедушка.

Ценная находка будет продана на аукционе уже 24 сентября, предполагается, что раритетный кувшин может уйти с молотка за 20-40 тысяч фунтов, а может и значительно дороже. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, что британец купил за 1,5 доллара вазу китайского императора стоимостью полмиллиона.


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