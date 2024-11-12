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Британии придется отправить войска в Украину: Джонсон рассказал, когда это произойдет

Если Украина упадет, Запад столкнется с еще большей угрозой на границах европейского континента

12 ноября 2024, 21:15
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Лиля Воробьева

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказал предположение, что британским войскам, возможно, придется участвовать в военной поддержке Украины. Как сообщает The Telegraph, Джонсон заявил это в интервью GB News 12 ноября.

Британии придется отправить войска в Украину: Джонсон рассказал, когда это произойдет

Борис Джонсон (фото из открытых источников)

Джонсон отметил, что в случае, если избранный президент США Дональд Трамп сократит помощь Украине, и Россия получит преимущество в войне, Британия может быть вынуждена принять более активные меры для защиты Украины. Он подчеркнул, что падение Украины будет представлять серьезную угрозу для границ Европы и принесет дополнительные вызовы для безопасности всего континента.

"Если Украина терпит поражение, мы окажемся перед еще большей угрозой на наших границах и границах европейского континента, повсюду, где демократия сталкивается с Россией", — отметил Джонсон.

Он также предостерег, что поражение Украины может стать причиной дестабилизации в глобальном масштабе. По его мнению, Россия может распространить агрессию на страны Балтии и Грузию, а также могут возникнуть последствия Дальнего Востока.

"Хочу обратиться к людям, которые не понимают, зачем нам поддерживать украинцев. Потому что в противном случае наша коллективная безопасность будет подорвана усилившейся Россией, разные части Европы окажутся под угрозой", — сказал Джонсон.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Борис Джонсон рассказал, почему Путин отважился на войну с Украиной. Российский диктатор Владимир Путин не решился бы на полномасштабное вторжение в Украину, будь президентом США на тот момент Дональд Трамп. Такое предположение в интервью The Telegraph сделал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2024/11/12/boris-johnson-russia-ukraine-donald-trump/
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