Британия дала отмашку: какие удары теперь вправе наносить Украина в войне с РФ

В ходе визита в Киев глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет полное право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России, ведь Москва бьет по украинской территории. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Дэвид Кэмерон. Фото: из открытых источников

"Украина имеет это право. Подобно тому, как Россия наносит удары внутри Украины, вы можете полностью понять, почему Украина нуждается в том, чтобы убедиться, что она защищается", — высазался Кэмерон.

При этом министр пообещал 3 млрд фунтов стерлингов (3,74 млрд долларов) ежегодной военной помощи Украине в течение "устойчивого периода".

"Мы будем предоставлять три миллиарда фунтов стерлингов ежегодно столько, сколько будет необходимо. Мы просто исчерпали все, что могли, по предоставлению оборудования", — сказал глава МИД Британии.

Кэмерон приветствовал выделение США новой военной помощи Украине, однако ушел от прямого ответа на вопрос, как, по его мнению, возможное переизбрание кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа может повлиять на поддержку Украины Соединенными Штатами.

"Не нам решать, кого американцы изберут своим президентом – мы будем работать с кем бы то ни было", — сказал Кэмерон.

Стоит отметить, что Reuters ранее уже публиковало эту новость, однако впоследствии она была снята с сайта агентства "для уточнения некоторых деталей".

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