Британия дала отмашку: какие удары теперь вправе наносить Украина в войне с РФ

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Кравцев Сергей
В ходе визита в Киев глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет полное право использовать оружие, предоставленное Лондоном, для нанесения ударов по целям внутри России, ведь Москва бьет по украинской территории. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".
Дэвид Кэмерон. Фото: из открытых источников
При этом министр пообещал 3 млрд фунтов стерлингов (3,74 млрд долларов) ежегодной военной помощи Украине в течение "устойчивого периода".
Кэмерон приветствовал выделение США новой военной помощи Украине, однако ушел от прямого ответа на вопрос, как, по его мнению, возможное переизбрание кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа может повлиять на поддержку Украины Соединенными Штатами.
Стоит отметить, что Reuters ранее уже публиковало эту новость, однако впоследствии она была снята с сайта агентства "для уточнения некоторых деталей".
Читайте также на портале "Комментарии" — последний месяц весны обещает быть для Украины сложным. Россияне продолжают давление на фронте, расширяя плацдарм на Авдеевском направлении. И явно намерены либо к инаугурации Путина (7 мая), либо к сакральной для себя дате "победобесия" (9 мая) добиться каких-то значимых успехов. В свою очередь, наша страна надеется после Пасхи (5 мая) получить, наконец, истребители F-16, ведет важнейшие переговоры с США о гарантиях безопасности, а также подготовку к июньскому саммиту мира в Швейцарии. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" ожиданиями от ситуации в обозримом будущем на фронтах, во внутренней и внешней политике.
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