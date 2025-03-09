Британия инициирует союз для обмена разведданными: США не получат приглашение

Великобритания планирует создать альянс для обмена разведывательными данными "Четыре глаза" из-за действий президента США Дональда Трампа в отношении Украины.

Европа инициирует обмен разведданными. Фото из открытых источников

Как пишет издание Daily Mail, беспрецедентное решение президента США запретить союзникам, в том числе Великобритании, передавать Украине американские секретные материалы, которые могли бы принести пользу восточноевропейской стране, вызвало призывы к созданию альянса.

Как известно, Дональд Трамп воспользовался своими полномочиями в рамках альянса "Пять глаз", в который входят США, Великобритания, Австралия, Канада и Новая Зеландия, чтобы остановить предоставление Украине разведывательных данных. В ответ Минобороны Британии предлагает создать подгруппу, которая позволила бы обмениваться информацией без запрета США.

Речь идет не о выходе Британии из "Пяти глаз", а о создании новой группы без участия США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы с США. Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 10 марта, у него запланирован визит в Саудовскую Аравию, где состоится встреча с Наследным принцем. "После этого моя команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами. Украина больше всего заинтересована в мире. Как мы и говорили президенту Трампу, Украина работает и будет работать исключительно конструктивно ради быстрого и надежного мира", — заявил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент США Дональд Трамп заявил, что за последние дни сумел добиться значительного прогресса в урегулировании российско-украинской войны. "Мы достигли значительного прогресса с Украиной, мы достигли значительного прогресса с Россией за последние несколько дней. И было бы здорово свести этих двоих в кучу, чтобы нам не пришлось говорить о ядерном оружии", – сказал Дональд Трамп.