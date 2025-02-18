Британия назвала единственное условие гарантированного мира в Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о важности участия США в будущих гарантиях безопасности для Украины.

Стармер прокомментировал мир в Украине. Фото из открытых источников

По его словам, американские гарантии безопасности – это единственный способ сдерживать Россию. Он повторил, что готов рассмотреть потенциальное введение британских войск в Украину, если будет достигнуто мирное соглашение. При этом он подчеркнул, что это должно произойти в поддержку США.

"Гарантия безопасности со стороны США – это единственный способ эффективно сдержать Россию от повторного нападения на Украину", – подчеркнул Кир Стармер.

Британский премьер подтвердил, что на следующей неделе поедет в Вашингтон, где встретится с Дональдом Трампом, чтобы обсудить то, что мы считаем ключевыми элементами длительного мира.

Стармер анонсировал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни и выразил надежду, что после его визита в США состоятся новые переговоры с европейскими союзниками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа заявила европейским чиновникам, что хочет договориться о прекращении огня в Украине к Пасхе, которое в этом году будут праздновать 20 апреля. Издание называет амбициозными и, возможно, нереалистичными темпы запланированных переговоров в Саудовской Аравии между США и РФ. Bloomberg отмечает, что европейские чиновники работают над новым крупным пакетом помощи Украине, учитывая, что Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении войны в Украине.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что следующие несколько дней и недель покажут, заинтересован ли российский диктатор Владимир Путин в мире в Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. "Впереди еще долгий путь. Опять же одним звонком здесь не обойтись, одной встречей здесь не обойтись. Впереди еще много работы. Но я считаю, что даже самое длинное путешествие начинается с первого шага. Увидим, что будет дальше. Надеюсь, что что-то хорошее", — добавил он.

