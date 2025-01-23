Британия передала Путину предупреждение: о чем в нем идет речь

Министр обороны Великобритании Джон Хили 22 января передал лидеру Кремля Владимиру Путину предупреждение после того, как Королевский военно-морской флот зафиксировал российский шпионский корабль в британских водах. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает RFE.

Министр обороны Великобритании Джон Хили. Фото из открытых источников

Хили заявил парламенту, что судно "Янтарь" "используется для сбора разведывательных данных и картографирования критически важной подводной инфраструктуры Великобритании".

"Я также хотел бы, чтобы президент Путин услышал это сообщение: "Мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и мы не будем уклоняться от решительных действий для защиты этой страны", – сказал Хили.

Глава Минобороны также предупредил, что Великобритания продолжит разоблачать злонамеренную деятельность Путина и бороться с российским "теневым флотом", чтобы предотвратить финансирование его незаконного вторжения в Украину.

Отмечается, что инцидент с кораблем произошел в то время, когда НАТО усиливает свое присутствие в Балтийском море после того, как подводные линии электропередачи и интернет-кабели были повреждены в результате предполагаемой диверсии, которую, как полагают, совершили суда, принадлежащие к так называемому "теневому флоту" России.

Европейские правительства и США обвинили Россию в активизации "гибридных атак" после сообщений о повреждении кабелей связи в Балтийском море, хотя они еще не связали Москву непосредственно с этим повреждением.

Глава британского оборонного ведомства заявил, что российский корабль вошел в воды Великобритании 20 января, что заставило Королевский военно-морской флот отправить два корабля для его мониторинга.

"Было обнаружено, что он блуждает над критически важной подводной инфраструктурой Великобритании", – сказал Хили.

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