Великобритания заключила контракт с компанией Modini на поставку дронов-камикадзе типа One Way Effector (OWE), которые будут использоваться для сдерживания потенциальной агрессии со стороны России в будущем. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, отметив, что соглашение направлено на укрепление обороноспособности страны.

Изготовление дронов. Фото: РБК-Украина

Согласно информации, контракт предусматривает поставку этих дронов в течение двух лет на общую сумму 7,5 миллионов фунтов стерлингов (примерно 9,4 миллионов долларов США). Хотя точная модель беспилотника не будет разглашаться, известно, что компания Modini известна своей разработкой Dart 250. Это высокотехнологичный реактивный дрон со следующими характеристиками:

— дальность полета более 250 км;

- боевая погрузка до 25 кг;

- система навигации, позволяющая обходить препятствия и рельеф местности, что делает его эффективным в условиях сложной местности.

По словам специалистов, эти дроны могут быть задействованы в рамках операции НАТО Operation Cabrit, направленной на усиление военного присутствия Альянса в Балтийском регионе для противодействия угрозам со стороны России. Стоит отметить, что по характеристикам Dart 250 дрон может иметь схожие черты с беспилотниками, представленными украинскими разработчиками, такими как "Паляница".

Контракт был заключен без конкуренции, поскольку компания Modini способна обеспечить выполнение поставок в кратчайшие сроки. Первые дроны ожидается получить уже в 2025 году.

Дополнительно, эксперты предполагают, что Dart 250 уже проходил испытания в реальных боевых условиях и доказал свою эффективность. Этот заказ является частью серии инициатив Великобритании по модернизации своих вооруженных сил. Так, в начале декабря в Британии успешно прошли испытания высокоэнергетического лазерного оружия, установленного на бронетехнике.

Портал "Комментарии" ранее писал, что на временно оккупированных территориях Украины российские войска совместно с местными коллаборантами организуют специализированные учебные классы , где украинских подростков учат производить дроны.