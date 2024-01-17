Британия прогнозирует великую войну с РФ, Китаем и Ираном: детали

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс призвал западных партнеров готовиться к глобальной войне с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. По его мнению, великая война с "осью зла" может начаться через пять лет. Об этом британский министр заявил во время выступления в Лондоне, передает портал "Комментарии".

Лондон призвал союзников готовиться к большой войне. Фото из открытых источников

По словам Гранта Шеппса, все демократические страны мира должны увеличить расходы на оборону из-за угрозы глобальной войны.

"Эпоха мирных дивидендов закончилась. Через пять лет мы можем столкнуться с несколькими театрами военных действий с участием России, Китая, Ирана и Северной Кореи", — заявил Грант Шеппс.

Министр обороны Британии отметил, что за годы, прошедшие после окончания холодной войны, Россия стала "воинствующим авторитарным государством".

Грант Шеппс подчеркнул, что Владимир Путин решился на полномасштабное вторжение в Украину после того, как в 2014 году ему "сошла с рук" аннексия Крыма.

Министр также рассказал, что Великобритания начала готовиться к глобальной войне. По его словам, в 2024 году правительство страны впервые потратит на оборону 50 млрд. фунтов стерлингов, а в будущем планирует увеличить уровень оборонных расходов до 2,5% ВВП.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.

