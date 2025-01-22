Британские военные выразили серьезную обеспокоенность по поводу быстрого заключения мирного соглашения между Украиной и Россией, которое планирует инициировать Дональд Трамп. Такие действия, по их мнению, могут иметь опасные последствия для региональной и глобальной безопасности. Эта позиция была озвучена высокопоставленными представителями британского военного командования во время Международной конференции бронетехники в Фарнборо, сообщает The Times .

Война в Украине (фото из открытых источников)

Генерал-лейтенант Майк Элвисс, командующий полевой армией Великобритании, отметил, что прекращение боевых действий может позволить России возобновить свой военный потенциал и усилить сотрудничество с так называемой "осью агрессоров" — Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Генерал-лейтенант Ральф Вуддисс, командующий союзным корпусом быстрого реагирования НАТО, подчеркнул, что российские войска адаптируются к новым условиям и в будущем будут лучше подготовлены к вооруженным конфликтам.

Генерал-майор Мэтью Ван Вагенен, заместитель начальника штаба США по операциям и разведке в европейской штаб-квартире НАТО, заявил, что Россия активно восстанавливает свой военный потенциал. Он прогнозирует, что российская армия вернется к уровню 2022 года быстрее, чем ожидалось.

Военные эксперты НАТО также отметили недостаток бронетехники в странах Альянса, возникшую из-за сокращения финансирования за последние десятилетия и постоянных поставок оружия Украине. Великобритания инвестирует 5 миллиардов фунтов стерлингов в модернизацию вооружения, в частности, планирует закупку 623 бронированных машин Boxer и 148 танков Challenger 3 до 2030 года.

Дональд Трамп ранее заявлял, что намерен завершить войну в Украине в течение первых 100 дней своего президентства. Однако союзники НАТО опасаются, что такие переговоры могут поставить Киев в слабую позицию, что приведет к потере крупных территорий Украины.

Европейские дипломаты предупреждают, что доверять Владимиру Путину в вопросе справедливого мирного соглашения нельзя. По их мнению, перемирие позволит России перегруппироваться и подготовиться к новому наступлению не только на Украину, но и для расширения агрессии в Западной Европе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Британии назвали ключевой фактор, изменивший характер российско-украинской войны. За 1000 дней Великой войны Воздушно-космические силы России, несмотря на технологическое и численное преимущество, не смогли получить преимущества в воздухе над Украиной. Россия прибегла к использованию своей тактической авиации, например самолетов Су-34, как воздушная артиллерия. Об этом говорится в обновленном отчете Министерства обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в строительстве, с середины 2024 года количество запусков дронов-камикадзе, вероятно, дало России пространство и время для восстановления своего парка дальней авиации и связанных с ними запасов крылатых ракет воздушного базирования и баллистических ракет воздушного базирования.