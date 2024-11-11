Британия "рассматривает сценарии" изменений в политике США в вопросе Украины

Великобритания рассматривает все возможные сценарии относительно подхода новоизбранного президента США Дональда Трампа к Украине. Британские чиновники обговаривают и планируют различные варианты дальнейшего сотрудничества. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал главный секретарь Министерства финансов Великобритании Даррен Джонс, сообщает "Sky News".

Великобритания. Фото: из открытых источников

Сейчас, по словам Джонса, Великобритания продолжит сотрудничество с администрацией Байдена до дня инаугурации Трампа, придерживаясь нынешней политики поддержки Украины, которая совпадает с позицией Британии.

"Наша поддержка Украины остается непоколебимой", — подчеркнул Джонс.

Он добавил, что Великобритания предлагает финансирование в размере 3 миллиарда фунтов стерлингов в год, несмотря на экономические трудности.

После вступления Трампа в должность Великобритания готова обсудить с новой администрацией возможные изменения в политике США по поддержке Украины.

В то же время Джонс отметил, что не готов обязаться достичь расходов на оборону в размере 2,5% ВВП, поскольку приоритеты безопасности требуют балансировки с другими сферами бюджета.

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