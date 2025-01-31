Британия смягчила визовые правила для украинцев: что изменилось

Британское правительство смягчило визовые правила для украинцев, что облегчит процесс воссоединения семей украинских беженцев. Об этом сообщает BBC-Украина.

Украинцы в Британии (фото из открытых источников)

Год назад власти Соединенного Королевства ввели ограничения в рамках специальной программы для украинских беженцев Homes for Ukraine. В частности, украинцам запретили быть спонсорами для других граждан Украины, желающих въехать в Британию по этой программе. Наиболее спорным моментом стало то, что ограничение также коснулось своих несовершеннолетних детей беженцев.

Этот запрет вызвал значительное возмущение среди благотворительных организаций, которые раскритиковали его из-за того, что он делал невозможным воссоединение украинских семей. В некоторых случаях украинцы вынуждены были искать нелегальные способы перевозки своих детей в Британию.

Теперь правительство страны разрешило украинским беженцам, не имеющим постоянного вида на жительство в Великобритании, выступать спонсорами для получения визы для своих детей. В то же время, это изменение не касается других членов семьи, в частности родителей, братьев и сестер, которые по-прежнему не могут воспользоваться этой возможностью для переезда в Британию.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странских беженцев в Польше могут лишить выплат по программе "800". Украинским беженцам в Польше, которые не работают и не платят налоги, могут прекратить выплаты по программе "800". Такую инициативу поддержал премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Судебно-юридическая газета.

Как известно, программа "800" обеспечивает ежемесячную финансовую помощь в размере 800 злотых на каждого ребенка до достижения им 18 лет. Дональд Туск заявил о планах правительства в кратчайшие сроки предложение ограничить выплаты исключительно для работающих и платящих налоги на территории Польши.