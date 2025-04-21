Британия станет независимой от США: какой важный вопрос наконец-то удалось решить

Компания BAE Systems создает взрывчатку собственного производства и планирует полностью отказаться от американских комплектующих в производстве артснарядов. Об этом пишет The Times.

Британия. Фото из открытых источников

В публикации говорится, что британская оборонная компания BAE Systems собирается построить в стране три новых завода для производства взрывчатки на базе гексогена. Это вещество используют в 155-мм снарядах для пушек британской армии и других видов вооружения.

Производство собственных боеприпасов расширяется на фоне отказа британских и европейских оборонных компаний от покупки американского оборудования из-за опасений, что президент Трамп превратил США в ненадежного партнера.

В течение двух лет, BAE Systems собирается нарастить производство боеприпасов калибра 155-мм стандарта НАТО в 16 раз. Компания планирует использовать первую в мире инновационную технологию, что является крупнейшим переворотом в производстве взрывчатых веществ за последние 50 лет, наладить производство собственных взрывчатых веществ и продавать эту технологию другим странам мира. Ранее производитель импортировал взрывчатку на базе гексогена из США и Франции.

BAE Systems является крупнейшим оборонным подрядчиком в Европе и надеется достичь производства боеприпасов без американских компонентов. Это позволит использовать снаряды без каких-либо ограничений со стороны США.

Издание обратило внимание, что снаряды калибра 155-мм используются британской армией в самоходной гаубице Archer и бронированной самоходной артиллерийской установке AS-90.

BAE Systems – единственный производитель снарядов этого типа в Великобритании. Большая часть этих боеприпасов была передана Украине, что сделало их дефицитом внутри страны.

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