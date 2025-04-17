Британия теперь имеет оружие для уничтожения "стай" дронов: передадут ли его Украине

Великобритания стала одной из первых стран, которая успешно испытала микроволновое оружие для уничтожения "стай" дронов RapidDestroyer. Есть большая вероятность, что это оружие вскоре появится на фронте в Украине. Об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".

Новое оружие может эффективно противодействовать "роям дронов". Фото: Financial Times

"Министерство обороны Великобритании провело успешные испытания нового типа электронного оружия для борьбы с беспилотниками, которое может быть использовано на современных полях сражений, в том числе в Украине", — говорится в публикации.

RapidDestroyer – это разработка консорциума во главе с французским оборонным конгломератом Thales. Оружие использует мощную радиочастоту для выведения из строя или "поджаривания" электроники беспилотников на расстоянии.

Итогом недавних испытаний стало то, что оружие нейтрализовало два "роя" из восьми дронов. Эту информацию подтвердили в Минобороны Великобритании. Сообщается, что "в рамках проекта было отслежено, обнаружено и уничтожено более 100 дронов".

Технология все еще находится на ранней стадии. RapidDestroyer перевозится на кузове грузовика и требует большого количества энергии.

При этом авторы материала поспешили уточнить, что у RapidDestroyer есть аналоги: американский Tactical High-power Operational Responder (THOR), разработанный ВВС США и рядом частных компаний, размером с морской контейнер; Leonidas, разработанный технологической компанией Epirus для ВМС США и предназначенный для использования на кораблях.

Отмечается, что новая технология электромагнитного оружия стреляет объёмным пучком энергии, который относительно не дорогой и способен уничтожить несколько дронов одновременно.

По мнению экспертов, комментарии которых приводятся в материале, это делает оружие эффективным при столкновении с "противостоящим роем", хотя его неизбирательный характер делает его менее подходящим для защиты инфраструктуры, например, аэропорта.

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