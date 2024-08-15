Британия: Украина может свободно использовать оружие на территории России, но есть одно исключение

Министерство обороны Британии подтвердило, что Украина может свободно использовать британское оружие на российской территории, в том числе во время наступления в Курской области. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Великобритания. Фото: из открытых источников

"В политике правительства Великобритании не произошло никаких изменений. Согласно статье 51 Устава ООН, Украина имеет четкое право на самооборону от незаконных атак России. Это не исключает операций на территории России", — заявила представитель Минобороны.

Как отметил бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, ранее Украина получила разрешение поражать цели на территории России, используя "любое оружие, которое ей было поставлено", за исключением ракет большой дальности Storm Shadow. Он предположил, что те же правила применяются к операции Украины в Курской области.

"Если эти атаки направлены на уничтожение логистики и инфраструктуры, поддерживающих вторжение в Украину, то совершенно законно использовать британское оружие", — добавил он.

Теперь, как отмечает "The Times", оружие, переданное украинцам Великобританией, вскоре можно будет увидеть на поле боя в курской области, наряду с уже подтвержденным оружием от других западных стран. Так, Джордж Баррос, исследователь ISW, отметил, что в Курской области уже были замечены немецкие танки для разминирования и танковые транспортеры, а также поставленная США ББМ Stryker и по крайней мере один поставленный Францией бронетранспортер.

При этом, как говорится в материале, за кулисами министры пытаются убедить союзников одобрить использование Украиной крылатых ракет Storm Shadow на территории России.

Как заявил министр обороны Британии Джон Хили во время телефонного разговора с америкаским коллегой Ллойдом Остином, поскольку украинские силы продолжают свою "мужественную борьбу с российской агрессией", они обсуждали необходимость "поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и поставлять жизненно необходимое ей оборудование".

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