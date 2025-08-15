Британия в полной готовности: что готова сделать в первый же день прекращения огня в Украине

Великобритания готова отправить в Украину свои войска, но только после достижения перемирия с РФ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью BBC сделал министр обороны Джон Хили.

Джон Хили. Фото: из открытых источников

В разговоре с журналистами министр отметил, что "коалиция желающих" готова в первый же день прекращения огня отправить свои войска в Украину, чтобы помочь обеспечить мир.

"В случае прекращения огня мы готовы направить британские войска в Украину. Они ("коалиция желающих" – ред.) готовы к действию, они готовы действовать с первого дня",- сказал Хили.

Глава Минобороны Великобритании при этом ушел от ответа относительно того, где именно будут присутствовать в Украине британские войска и какие задачи они будут выполнять, если Путин вновь решит начать нападение. Тем не менее он подчеркнул, что британские войска имеют право защищаться в случае нападения.

Хили уточнил, что главная цель "коалиции желающих", которую создали Великобритания и Франция, заключается в том, чтобы Украина чувствовала себя в безопасности, а также имела возможность восстановить свои вооруженные силы для обеспечения сдерживания России в будущем.

"В конечном итоге, самым сильным сдерживающим фактором против повторного вторжения России или перегруппировки и возобновления агрессии против Украины является сила Украины", — констатировал министр обороны Великобритании.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят новые заявления Трампа: есть ли угроза для Украины от саммита на Аляске.

Также издание "Комментарии" сообщало – с большой вероятностью путинский режим попытается использовать саммит на Аляске, чтобы добиться ослабления западных санкций, сместив внимание с войны в Украине на экономические вопросы в отношениях с Соединенными Штатами. К такому выводу пришли американский аналитики Института изучения войны (ISW).



