Британия вновь меняет позицию: что теперь говорит Лондон об отправке войск в Украину

Британия готова отправить своих солдат в Украину для укрепления режима прекращения огня с Россией в рамках реализации планов "коалиции решительных". Об этом заявил министр обороны Джон Хили. Ранее же премьер-министр Кир Стармер давал понять, что данный вопрос может быть реализован только в том случае, если он будет поддержан США.

Джон Хили. Фото: из открытых источников

"Премьер-министр (Кир Стармер – ред.) всегда ясно давал понять, что готов отправить войска в Украину для укрепления режима прекращения огня", — отметил Хили.

Ожидается, что Франция и Британия предоставят основную часть военного контингента, хотя план также нуждается в поддержке со стороны США.

Ранее в СМИ активно обсуждалась новость о том, что Великобритания отказалась от планов отправки миротворческих сил в Украину из-за нежелания президента США Дональда Трампа поддержать это предложение, однако комментарии министра обороны показывают, что от этой идеи в Лондоне не отказались.

Министр обороны также заявил, что для защиты Европы будут созданы силы численностью 50 тысяч военнослужащих, поскольку Великобритания и Франция активизируют военное сотрудничество.

Министр Хили заявил, что на сегодняшнем франко-британском саммите будут обсуждаться также и вопросы сдерживания двух стран "перед экстремальными угрозами" в Европе.

Читайте также на портале "Комментарии" - военное присутствие союзников должно быть и на суше, и в воздухе, и на море. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде Украины.

Министр подчеркнул, что ни одно долговременное мирное соглашение невозможно без надежных гарантий безопасности.



