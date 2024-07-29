Британия все же определилась, дает ли Украине право бить Storm Shadow по России

Новое правительство Великобритании подтвердило свою позицию относительно использования ракет Storm Shadow Вооруженными силами Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ukdefencejournal".

Ракета Storm Shadow

СМИ отмечает, это было подтверждено на недавней сессии парламентских вопросов и ответов, когда этой темы коснулся депутат от консерваторов Джеймс Картлидж.

"Не было изменений в позиции Великобритании по Storm Shadow. Я уверен, что уважаемый член поймет, что я не буду вдаваться в подробности... Мы продолжаем оказывать военную помощь для поддержки четкого права Украины на самооборону от незаконных нападений России в соответствии с международным гуманитарным правом. Мы четко понимаем, что оборудование, предоставленное Великобританией, предназначено для защиты Украины", — ответил парламентский заместитель госсекретаря по вопросам обороны Люк Поллард.

Отмечается, таким образом были уточнены недавние заявления нового премьер-министра Британии Кейра Стармера, который отметил, что Украине было разрешено использовать Storm Shadow для ударов по военным целям в России.

Как напомнило издание, президент Владимир Зеленский официально поблагодарил Британию во время саммита НАТО в Вашингтоне за возможность атаковать вражеские объекты.

"Сегодня утром я узнал о разрешении использовать ракеты Storm Shadow против военных целей на территории России. Сегодня мы имели возможность обсудить практическую реализацию этого решения", — написал тогда глава государства в соцсети Х.

Стармер подчеркнул, что использование этих ракет должно соответствовать международному гуманитарному праву. По его словам, хотя эти боеприпасы предназначены для оборонительных целей, окончательно Украина должна определить их развертывание.

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