Британия все же определилась, дает ли Украине право бить Storm Shadow по России

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Кравцев Сергей
Новое правительство Великобритании подтвердило свою позицию относительно использования ракет Storm Shadow Вооруженными силами Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "ukdefencejournal".
Ракета Storm Shadow
СМИ отмечает, это было подтверждено на недавней сессии парламентских вопросов и ответов, когда этой темы коснулся депутат от консерваторов Джеймс Картлидж.
Отмечается, таким образом были уточнены недавние заявления нового премьер-министра Британии Кейра Стармера, который отметил, что Украине было разрешено использовать Storm Shadow для ударов по военным целям в России.
Как напомнило издание, президент Владимир Зеленский официально поблагодарил Британию во время саммита НАТО в Вашингтоне за возможность атаковать вражеские объекты.
Стармер подчеркнул, что использование этих ракет должно соответствовать международному гуманитарному праву. По его словам, хотя эти боеприпасы предназначены для оборонительных целей, окончательно Украина должна определить их развертывание.
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