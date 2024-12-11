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Британская армия испытала "оружие будущего" для уничтожения беспилотников: какие результаты

Британская армия тестирует лазерное оружие для борьбы с беспилотниками.

сегодня, 16:22
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Slava Kot

Великобритания успешно опробовала первую систему высокоэнергетического лазерного оружия, предназначенную для уничтожения беспилотников. Инновационная технология была интегрирована в бронированное транспортное средство Wolfhound и протестирована на полигоне Раднор в центре Уэльса.

Британская армия испытала "оружие будущего" для уничтожения беспилотников: какие результаты

Лазерное оружие. Фото из открытых источников

Великобритания несколько лет работает над созданием лазерного оружия и недавно провела его испытания по уничтожению беспилотников. Солдатам удалось уничтожить дроны в воздухе и отработать разные характеристики ее применения.

"Мы тестировали различные расстояния, скорости и высоты, остается одно — насколько быстро можно вывести дрон. Это, безусловно, качество, которое можно добавить в арсенал оружия, которое мы используем на поле боя", — рассказал руководитель испытаний и разработки оружия британской армии Мэтью Андерсон.

Руководитель группы направленного энергетического оружия DE&S Стивен Уоллер указывает, что беспилотники, это новая технология на поле боя, поэтому против него нужны новые эффективные средства поражения.

"Это все еще новая технология, но мир изменился, и мы видим все большее использование дронов в боевом пространстве. Это требует более экономически эффективного решения для защиты наших войск" — говорит Воллер.

Лазерное оружие использует инфракрасный луч высокой интенсивности, направленный на цель с помощью отслеживающих систем и датчиков. Эта технология имеет несколько преимуществ перед традиционными боеприпасами:

  • — Неограниченный запас: поскольку лазеры не нуждаются в физических снарядах, они экономически выгодны.
  • — Высокая точность: современные системы позволяют эффективно уничтожать цели даже в сложных условиях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Британия рассматривает возможность отправки Украине прототипа лазерного оружия.

Также "Комментарии" писали, что военные исследователи из Китая открыли новую технологию, которая позволит использовать лазер как оружие.



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Источник: https://www.gov.uk/government/news/british-army-successfully-tests-new-drone-destroying-laser
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