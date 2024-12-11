Британская армия испытала "оружие будущего" для уничтожения беспилотников: какие результаты

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Slava Kot
Великобритания успешно опробовала первую систему высокоэнергетического лазерного оружия, предназначенную для уничтожения беспилотников. Инновационная технология была интегрирована в бронированное транспортное средство Wolfhound и протестирована на полигоне Раднор в центре Уэльса.
Лазерное оружие. Фото из открытых источников
Великобритания несколько лет работает над созданием лазерного оружия и недавно провела его испытания по уничтожению беспилотников. Солдатам удалось уничтожить дроны в воздухе и отработать разные характеристики ее применения.
Руководитель группы направленного энергетического оружия DE&S Стивен Уоллер указывает, что беспилотники, это новая технология на поле боя, поэтому против него нужны новые эффективные средства поражения.
Лазерное оружие использует инфракрасный луч высокой интенсивности, направленный на цель с помощью отслеживающих систем и датчиков. Эта технология имеет несколько преимуществ перед традиционными боеприпасами:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Британия рассматривает возможность отправки Украине прототипа лазерного оружия.
Также "Комментарии" писали, что военные исследователи из Китая открыли новую технологию, которая позволит использовать лазер как оружие.
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