Известная британская газета The Times посмеялась над президентом Зеленским, опубликовав карикатуру.

Карикатура газеты The Times.

На фото медведь с кувалдой добивает изуродованную энергосистему, а Зеленский в образе розового зайца с батарейкой бьет в барабан, на котором написан "План устойчивости".

Читатели газеты такую шутку не оценили и начали писать негативные комментарии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В России истерика из-за футболки Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним видеообращением, во время которого он был одет в футболку с надписью Make russia small again ("Сделаем россию снова маленькой").

В МИД России в ответ процитировали своего спикера марию захарову: "Маленькой как? Ссср? российская империя? О, я поняла! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев. Ты сам это сказал, придурок", — истерически заявила представительница оккупантов.

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В России занервничали по поводу разрешения США и других стран для Украины бить дальнобойным оружием вглубь Российской Федерации.

"Зеленский уже угрожает ракетами на фоне сообщений о разрешении Байдена бить ATACMS вглубь территории России, заявляя, что "удары наносят не словами" и "ракеты скажут сами за себя".

При этом Axios со ссылкой на источник отмечает, что США проинформировали Украину о решении разрешить подобные удары около трех дней назад. Кроме того, по информации собеседника издания, разрешение на использование Киевом ракет ATACMS распространяется только на Курскую область", – пишет пропагандистское издание РИА Новости.

Там снова начали вспоминать "пугалки" Путина, что страны НАТО дискутируют не просто о возможном использовании Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, непосредственно ли приобщаться к украинскому конфликту.