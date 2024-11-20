Британские войска готовятся к войне в лесах при -20C

"Если вы потеете, вы умрете", — такое предупреждение дал финский командир британским солдатам, которые тренировались воевать в замерзших лесах вблизи российской границы. Об этом сообщает газета The Times.

Военная подготовка солдат Британии. Фото: скриншот из видео

Стоя на снегу с автоматом RK 62 M 1 на груди, лейтенант Олли Таскинен сказал, что промокнуть при температуре минус 20°C на северной линии фронта НАТО было бы опаснее, чем контакт с российскими войсками.

"Вы, видимо, слышали о Зимней войне в 1940-х годах [когда Финляндия выдержала полномасштабное советское вторжение]", — сказал он, добавив: "Подразделения, атаковавшие Финляндию с востока, не были научены воевать в холодны[ условия[. Поэтому самым большим врагом для них было замерзание".

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Стратегические бомбардировщики B -52 H Stratofortress провели тренировку на полигоне Cudgel, расположенном вблизи Калининградской области. Об этом сообщили в Объединенном авиационном командовании НАТО.

Учения поддержали итальянские и немецкие истребители.

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Россия планирует отправить военным оленьи шкуры "для маскировки на передовой". Об этом заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов. По словам главы российского региона Сергея Носова, с такой идеей выступили местные оленеводы и активисты общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Обязательно поддержим инициативу наших оленеводов из Северо-Эвенского округа и активистов использовать оленьи шкуры для маскировки на передовой. Свойства кожи и шерсти оленей позволяют скрывать от тепловизоров технику и укрытия. Кроме того, они сохранят тепло в холодное время года. Поможем обеспечить перевозку, выделку шкур и передачу нашим бойцам", — заявил чиновник.