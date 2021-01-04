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Британскую королевскую семью постигла тяжелая утрата

Смерть родного человека очень огорчила королеву Елизавету II

4 января 2021, 21:55
Автор:

Кириєнко Анна

Британская королевская семья заявила о глубокой потери. Об этом сообщило издание "Hello!". Королева Елизавета II потеряла любимую двоюродную сестру леди Мэри Колман.

Британскую королевскую семью постигла тяжелая утрата

Британская королева Елизавета II потеряла сестру. Фото: 24 канал

Женщине было восемьдесят восемь лет. Умерла Мэри в графстве Норфолк, где находится ее дом.

Мери Колман — племянница королевы-матери Елизаветы Боуз-Лайон. Отец Мэри капитан Майкл Боуз-Лайон был одним из четырех братьев жены короля Георга VI.

Леди Мэри изменила свою фамилию еще в девятнадцать лет, когда вышла замуж за бизнесмена Тимоти Колмана. У супругов родилось пятеро детей. Сейчас в семье Колман насчитывается десять внуков и шестнадцать правнуков.

Смерть сестры очень огорчила королеву Елизавету II. Мери вместе с мужем часто посещали королевский замок. Колманы стали почетными гостями, которых так любила встречать монархиня.

Стоит отметить, что королева и ее двоюродная сестра имели много общего. В частности, они обе любили собак. Однако Елизавета II любит корги, а Мэри — джек-рассел-терьеров. Кроме того, леди Колман активно занималась благотворительностью и пожертвованиями.

Королева Великобритании Елизавета II вдохновляет людей своим примером, ведь в свои 94 года она безупречно выглядит и ведет активный образ жизни. Поэтому исследователь британской культуры Брайан Козловски написал книгу, в которой рассказал о главных секретах долголетия Ее Величества. Как удается королеве сохранять свой безупречный состояние, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывает, сколько стоят защитные маски членов Королевской семьи.


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Источник: https://www.hellomagazine.com/royalty/20210104103736/sad-news-queen-death-cousin-lady-mary-colman/
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