Великобритания в случае достигнутых договоренностей готова разместить миротворцев на территории Украины, заявил премьер-министр Кир Стармер.

Британские миротворцы могут появиться в Украине. Фото из открытых источников

Глава правительства подтвердил, что Лондон готов выполнять свою роль в мирных переговорах по завершению войны РФ против Украины.

"Не хочу забегать вперед, но Великобритания будет играть определённую роль в любых мирных переговорах. В том числе, путем развертывания британских войск для поддержания мира", — заявил Кир Стармер.

Британский премьер подчеркнул, что последствия российской агрессии будут оказывать значительное влияние на Великобританию, ее ценности, свободу и демократию.

"Если Россия добьется успеха в этой агрессии, это повлияет на всех нас на очень долгое время", – добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что предвыборные обещания Дональда Трампа о мире в Украине за 24 часа были невыполнимыми, признали два соратника новоизбранного президента США. На условиях анонимности соратники Трампа рассказали, что рассматривают несколько месяцев решения вопроса войны. Предвыборные обещания Трампа о мире за 24 часа они объяснили логикой предвыборной кампании и недостаточной оценкой ситуации.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что генеральный штаб ВСУ продолжает переводить специалистов в пехотные подразделения, сообщила народный депутат Марианна Безугла. "РЕБовцев планируют мобилизовать "по-тихому" в ближайшие дни. Пытаются забрать даже специалистов, работающих со станциями стратегического уровня. Кроме того, реализуется схема, по которой узкопрофильных специалистов переводят в роты охраны, чтобы потом определить их как "ненужных" и перенаправить" в пехоту", — рассказала она.