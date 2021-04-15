Букингемский дворец опубликовал редкие семейные фото с принцем Филиппом

Букингемский дворец поделился уникальными снимками королевской семьи, которые ранее не публиковались. На всех фотографиях присутствует принц Филипп. Снимки размещены на официальном Твиттере монаршей семьи.

Принц Филипп: опубликовано редкие фотографии мужа Елизаветы II. Фото: interfax.ru

В посте можно найти совсем древнее черно-белое фото, датированное 1966 годом. Филиппа и его старшего сына принца Чарльза "поймали" на верховой прогулке.





Второе фото зафиксировало Филиппа вместе с внуком Гарри. В это время они что-то любезно обсуждали.





Еще на одном снимке принц весело проводит время со своими внучками — принцессами Беатрис и Евгенией.





На самом милом снимке изображены королева Елизавета с мужем, принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети.





"Сегодня члены королевской семьи поделились фотографиями герцога Эдинбургского, вспоминая его, как отца, дедушку и прадедушку", — отметили в сообщении.

В комментариях интернет-пользователи выразили свои соболезнования и также добавили несколько своих любимых фотографий с принцем Филиппом.

Напомним, что супруг королевы Елизаветы II принц Филипп умер девятого апреля в возрасте 99 лет. Похороны состоятся в субботу, 17 апреля, без какого-либо публичного доступа или публичной процессии. Похороны будут проходить исключительно на территории Виндзорского замка. Королева одобрила эти планы.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, как переносит трагедию королева Елизавета II. Филипп постоянно был рядом в любой ситуации и оставался надежной опорой и очень важным человеком в жизни монархини. О состоянии британской королевы читайте в нашем материале.

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