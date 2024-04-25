Что изменит ситуацию на фронте: командующий армией Британии сделал заявление

Во время почти шестимесячного перерыва в финансировании Киева США, российские войска продолжали наносить удары по Украине из тяжелой артиллерии, ракет и беспилотников, достигая при этом некоторых ограниченных территориальных достижений. Чтобы перехватить инициативу, украинское командование просило Запад предоставить больше дальнобойного высокотехнологичного оружия. И вот наконец-то Вашингтон согласился предоставить ATACMS, тайно отправив партию в начале этого месяца. Следовательно, ситуация на поле боя может измениться. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью Financial Times высказал начальник штаба обороны, командующий вооруженными силами Великобритании адмирал Тони Радакин.

Адмирал Тони Радакин. Фото: из открытых источников

"Я верю, что это изменит ситуацию", — заявил адмирал.

Несмотря на то, что президент США Джо Байден все же приказал своей команде в Белом доме обеспечить, чтобы ATACMS использовали только на территории Украины, Радакин поддерживает украинские атаки и диверсии в России.

Адмирал заявил, что долгосрочные контракты на поставку позволили Министерству обороны Великобритании глубоко разобраться в своих собственных арсеналах и передать Киеву больше возможностей, включая более 1600 ударных ракет и ракет ПВО, а также еще один транш Storm Shadow большой дальности.

После месяцев неопределенности относительно стратегии Запада в Украине Радакин с оптимизмом комментировал тенденцию в НАТО больше тратить на оборону. Украина также считает, что последний раунд поддержки в значительной степени поможет стабилизировать ухудшающееся положение.

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