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Главная Новости Мир Великобритания Десять лет тюрьмы за ложь о коронавирусе: Великобритания ужесточает ответственность
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Десять лет тюрьмы за ложь о коронавирусе: Великобритания ужесточает ответственность

Попытка соврать о том, что пассажир прибыл из эпидемически неопасной страны может обернуться тюремным сроком

сегодня, 12:29
Автор:

Сергей Медведев

Правительство Великобритании идет на беспрецедентные меры для сдерживания пандемии коронавируса. Как известно, именно в Соединенном Королевстве обнаружили мутацию вируса, который уже распространился на более чем 60 стран. Теперь же, для борьбы с недобросовестными туристами, в стране ужесточают ответственность за неправдивые данные.

Десять лет тюрьмы за ложь о коронавирусе: Великобритания ужесточает ответственность

Лондон, Великобритания / фото Цензор.Нет

Так, пассажирам, которые прибывают из стран так называемого "красного списка" теперь грозит десятилетнее тюремное заключение. Эту меру уже поддержал министр транспорта Великобритании Грант Шеппс.

Как гласят новые правила, которые вступят в силу с понедельника, для прибывших граждан Великобритании и Ирландии вводится обязательный платеж до 1750 фунтов стерлингов. Эти деньги должны покрыть обязательный десятидневный карантин в специально выделенных отелях. Каждый, кто сделает попытку скрыть свое пребывание в странах "красного списка" теперь может провести до десяти лет в тюрьме. Такая суровая мера уже вызвала обеспокоенность у бывших судей, депутатов и простых граждан.

 "Сейчас мы имеем дело с разными вариантами вируса и не можем рисковать на этих завершающих стадиях развертывания вакцинации. Поэтому мы считаем  такие меры, как тюремное заключение за ложь о том, что находился в одной из стран "красного списка", уместными", — сказал Шеппс.

Как сообщил чиновник,  в Великобританию прибывают от 16 до 20 тысяч человек в день. Отмечается, что эти цифры на 95% меньше, чем в прошедшем году. Посетителей Соединенного Королевства из стран "красного списка" около тысячи ежедневно.

Как сообщал портал "Комментарии", в образцах нового британского штамма коронавируса ученые смогли обнаружить новую мутацию, которая может позволять COVID-19 избежать защиты от антител, тем самым повлияв на вакцинацию.

 


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Источник: https://news.sky.com/
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