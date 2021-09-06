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Главная Новости Мир Великобритания Десятки западных СМИ стали жертвами прокремлевских троллей, - ВВС
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Десятки западных СМИ стали жертвами прокремлевских троллей, - ВВС

Ученые Кардифского университета пришли к выводу, что РФ при помощи троллей на базе западных СМИ ведет активную изощренную дезинформационную кампанию

сегодня, 11:03
Автор:

Лилия Боровая

Десятки западных СМИ стали жертвами прокремлевских троллей, - ВВС

Дезинформация, фото из открытых источников

Ученые Центра изучения преступности и безопасности Кардифского университета выявлили масштабную пророссийскую кампанию по дезинформации и дискредитации западных СМИ. Об этом сообщает русская служба "BBC News".

С помощью комментариев под статьями западных СМИ прокремлевскими агитаторами формировался вектор подачи якобы отношения британских властей к важным мировым событиям. В последнее время внимание троллей было сосредоточено на подсвечивании вывода западных войск из Афганистана в свете бессилия и несостоятельности НАТО в борьбе с терроризмом и экстремистскими организациями.

Среди последних материалов о падении Кабула исследователи насчитали 18 публикаций, под которыми были размещены комментарии, продвигавшие идею абсолютного краха либеральной демократии.

К подобным выводам ученые пришли, используя метод распознавания паттернов, во время анализа комментариев, размещенными под публикациями 32 популярных изданий из 16 стран мира.  

В число таких изданий попали германский Die Welt, американская Fox News, итальянская La Stampa, французское издание Le Figaro и не только.

Зачастую, по наблюдениям ученых, комментарии в поддержку РФ и изречений ее президента Владимира Путина становились основами для статей русскоязычных издательств, которые активно ссылались на мнение британцев и граждан США.

"Эта изощренная кампания стала возможной потому, что в то время, как соцсети тратят много средств на выявление подобных кампаний влияния, традиционные сайты медиа-организаций имеют гораздо меньше возможностей поставить заслон тем, кто создает массовые аккаунты", — отметил профессор Мартин Иннес.

 Ранее "Комментарии" сообщали, кому и почему выгодно распространять неправдивую информацию о мировой пандемии коронавируса.


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Источник: https://www.bbc.com/russian/news-58458799
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