Джонсон чувствует вину перед Украиной: что может исправить ситуацию

Вопрос об отправке войск НАТО или отдельных стран в Украину обсуждается уже давно. Ранее о готовности предоставить контингент заявил президент Франции Эммануэль Макрон, однако дальше заявлений дело не пошло. О необходимости направить иностранные войска в Украину заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью The Telegraph, сообщает портал "Комментарии".

Борис Джонсон. Фото из открытых источников

По его словам, британцы могут находиться в составе европейских миротворческих сил. Джонсон убежден, что войска Великобритании должны помогать защищать границу Украины в рамках любого мирного соглашения и должны быть развернуты, чтобы способствовать поддержанию режима прекращения огня.

"Ответственность за охрану любой возможной будущей линии прекращения огня в Украине должна быть передана многонациональной группировке европейских миротворческих сил", – подчеркнул он.

Политик отметил, что под "прекращением огня" говорится о размещении европейской миротворческой миссии, включая британский контингент.

"Не могу себе представить, чтобы такая европейская операция могла быть осуществлена без участия британцев", — подчеркнул Джонсон.

Британский политик уточнил, что речь идет не о боевых частях, которые могут противостоять агрессии Москвы. Речь идет о "части решения", где миротворческие силы контролируют границу и помогают украинцам. Ведь присутствие солдат из стран НАТО в составе миротворческих сил ООН на территории Украины вдоль линии прекращения огня стало альтернативой 5 статьи Устава.

Также бывший премьер Британии напомнил, что в 1994 году Лондон сотрудничал с Москвой и избавил украинцев ядерного оружия, которое бы защитило их от ужаса, с которым они столкнулись сейчас.

"Мы были частью этого. Мы подписали меморандум. Мы несем моральную ответственность за их положение", – добавил Джонсон.

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