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Джонсон из-за войны в Украине обратился с предупреждением к британцам

Если Путину разрешить избежать наказания за убийства и позволить изменить границы Европы силой, то он сделает это снова, отметил Джонсон

сегодня, 09:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Ближайшие месяцев российско-украинской войны будут тяжелыми, но это не значит, что Украина не справится. Украинский народ выстоит и одержит победу. Как передает портал "Комментарии", об этом в колонке The Mail написал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон из-за войны в Украине обратился с предупреждением к британцам

Борис Джонсон. Фото: Офис президента Украины

Глава правительства Великобритании обратился также к гражданам своей страны с предупреждением, что в этом году нужно быть готовыми к тому. Что придут большие счета за энергоносители, но причина этого в том, что российский президент Путин развязал широкомасштабную войну на европейском континенте и пытается оккупировать Украину.  

По словам Бориса Джонсона, Путин до сих пор считает, что европейский лидеры не смогут долго сопротивляться и в конце концов проявят слабость. В Москве уверены, что этой зимой Европа пошатнется и начнется снимать санкции, после чего начнет выпрашивать у России нефть и газ. Также Путин верит, что европейцы устанут поддерживать Украину и будут агитировать украинцев согласиться на те условия, которые выставляет Кремль. Полагать так, считает Джонсон, это безумие. Поэтому нет никаких сомнений, что в этом противостоянии Украина победит, а вместе с ней победит и Британия.

Борис Джонсон заявил, если закрыть глаза на все преступления, которые совершил и продолжает совершать Путин, то это станет сигналом для него, что так можно действовать и дальше. В итоге, Россия нападёт на другие страны, которые когда-то были в составе СССР. 

"Другие страны усвоят урок, что насилие и агрессия могут окупиться – и это приведет к новому циклу политической и экономической нестабильности", — пояснил Джонсон.

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Источник: https://www.mailplus.co.uk/edition/comment/216711/yes-the-next-few-months-will-be-very-tough-but-im-convinced-britains-bounceback-will-be-golden
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