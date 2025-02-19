Джонсон объяснил заявление Трампа о рейтинге 4% у Зеленского: чего хотят США

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что слова президента США Дональда Трампа о низком рейтинге Владимира Зеленского не следует воспринимать правдивыми, а попыткой "ошеломить" Европу к активным действиям.

Борис Джонсон. Фото из открытых источников

Борис Джонсон на платформе X призвал европейцев не возмущаться словами Дональда Трампа, а больше помогать Украине закончить войну.

"Конечно, рейтинги Зеленского не 4%. На самом деле они примерно такие же, как у Трампа. Заявления Трампа не имеют целью быть исторически достоверными, а направлены на то, чтобы ошеломить европейцев к действиям", — пишет Джонсон.

Британский политик объясняет, что "Украина не начинала войну", как некоторые восприняли слова Трампа. Также Джонсон привел пример Великобритании, которая с 1935 по 1945 год не проводила выборы из-за Второй мировой войны.

По словам Джонсона, Европа должна быстро действовать в отношении российских замороженных активов и использовать их против Путина.

"США могут увидеть замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов, главным образом в Бельгии. Это наличные деньги, которыми можно и нужно было бы заплатить Украине и компенсировать поддержку США. Почему Европа мешает разморозить наличные деньги Путина? США считают, что Бельгия, Франция и другие страны блокируют. Это абсурд. Нам нужно быть серьезными и скорыми", — добавил Джонсон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Трамп имеет более низкий рейтинг в США, чем Зеленский в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле решили перебить предложение Зеленского о редкоземельных металлах и предложили США собственные природные ресурсы.