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Slava Kot
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что слова президента США Дональда Трампа о низком рейтинге Владимира Зеленского не следует воспринимать правдивыми, а попыткой "ошеломить" Европу к активным действиям.
Борис Джонсон. Фото из открытых источников
Борис Джонсон на платформе X призвал европейцев не возмущаться словами Дональда Трампа, а больше помогать Украине закончить войну.
Британский политик объясняет, что "Украина не начинала войну", как некоторые восприняли слова Трампа. Также Джонсон привел пример Великобритании, которая с 1935 по 1945 год не проводила выборы из-за Второй мировой войны.
По словам Джонсона, Европа должна быстро действовать в отношении российских замороженных активов и использовать их против Путина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Трамп имеет более низкий рейтинг в США, чем Зеленский в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что в Кремле решили перебить предложение Зеленского о редкоземельных металлах и предложили США собственные природные ресурсы.
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