Джонсон объявил об отставке, но с одним уточнением: сделал заявление об Украине

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", большой друг Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично объявил, что он больше не будет занимать пост лидера Консервативной партии, но на посту главы правительства он собирается проработать до осени.
Борис Джонсон. Фото: из открытых источников
Джонсон сказал, что "теперь очевидно, что парламентская партия хочет нового лидера". Он отметил, что останется в должности премьер-министра до того, как будет назначен новый лидер.
Джонсон выступил с обращением к нации после волны отставок в своем правительстве, когда количество ушедших должностных лиц превысило 50 человек по состоянию на утро четверга.
При этом Борис Джонсон заверил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, невзирая на кадровые перестановки в правительстве.
Перед выступлением в четверг Борис Джонсон назначил новых должностных лиц на место ушедших в отставку коллег.
Ожидается, что выборы лидера Консервативной партии состоятся этим летом, и новый глава правительства будет определен до партийной конференции в октябре.
До этого времени Борис Джонсон продолжит руководить правительством.
Отметим, министр обороны Британии Бен Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.
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Ігор
сегодня, 15:03
Буде меньше одним з двох (ще Байден) які ведуть світ у прірву, заохочуючи православну боротьбу двох карликів за владу. Нашому неадекватному карликові також треба припинити чіплятися за владу, яка дозволяє йому контролювати віджаті в Порошенка потоки. Щоб світ уникнув катастрофи. Не можна обирати в друзі корумпованих шахраїв та країну підробку. Хто кого з'їсть, Содом чи Гомора, вирішувати вищим силам.