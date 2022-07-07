logo

BTC/USD

20392.28

ETH/USD

1183.53

LTC/USD

50.05

USD/UAH

35.70

EUR/UAH

37.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Джонсон объявил об отставке, но с одним уточнением: сделал заявление об Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Джонсон объявил об отставке, но с одним уточнением: сделал заявление об Украине

Решение было принято после отставок в правительстве, вызвавших скандал с Крисом Пинчером

сегодня, 14:47 comments1023
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Как передает портал "Комментарии", большой друг Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично объявил, что он больше не будет занимать пост лидера Консервативной партии, но на посту главы правительства он собирается проработать до осени. 

Джонсон объявил об отставке, но с одним уточнением: сделал заявление об Украине

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

Джонсон сказал, что "теперь очевидно, что парламентская партия хочет нового лидера". Он отметил, что останется в должности премьер-министра до того, как будет назначен новый лидер.

"Причина, почему я так упорно боролся в последние несколько дней, чтобы продолжать выполнять этот мандат лично, заключалась не только в том, что я хотел это сделать, а потому, что я чувствовал, что это моя работа, мой долг, мой долг долг перед вами", — заявил Джонсон.

Джонсон выступил с обращением к нации после волны отставок в своем правительстве, когда количество ушедших должностных лиц превысило 50 человек по состоянию на утро четверга.

При этом Борис Джонсон заверил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, невзирая на кадровые перестановки в правительстве.

Перед выступлением в четверг Борис Джонсон назначил новых должностных лиц на место ушедших в отставку коллег.

Ожидается, что выборы лидера Консервативной партии состоятся этим летом, и новый глава правительства будет определен до партийной конференции в октябре.

До этого времени Борис Джонсон продолжит руководить правительством.

Отметим, министр обороны Британии Бен Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.

Читайте также на портале "Комментарии" — обещанное ВСУ оружие идет, но долго и мало: почему так – кто и что сдерживает Запад.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:03

Буде меньше одним з двох (ще Байден) які ведуть світ у прірву, заохочуючи православну боротьбу двох карликів за владу. Нашому неадекватному карликові також треба припинити чіплятися за владу, яка дозволяє йому контролювати віджаті в Порошенка потоки. Щоб світ уникнув катастрофи. Не можна обирати в друзі корумпованих шахраїв та країну підробку. Хто кого з'їсть, Содом чи Гомора, вирішувати вищим силам.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!