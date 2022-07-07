Джонсон объявил об отставке, но с одним уточнением: сделал заявление об Украине

Как передает портал "Комментарии", большой друг Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично объявил, что он больше не будет занимать пост лидера Консервативной партии, но на посту главы правительства он собирается проработать до осени.

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

Джонсон сказал, что "теперь очевидно, что парламентская партия хочет нового лидера". Он отметил, что останется в должности премьер-министра до того, как будет назначен новый лидер.

"Причина, почему я так упорно боролся в последние несколько дней, чтобы продолжать выполнять этот мандат лично, заключалась не только в том, что я хотел это сделать, а потому, что я чувствовал, что это моя работа, мой долг, мой долг долг перед вами", — заявил Джонсон.

Джонсон выступил с обращением к нации после волны отставок в своем правительстве, когда количество ушедших должностных лиц превысило 50 человек по состоянию на утро четверга.

При этом Борис Джонсон заверил, что Великобритания продолжит поддерживать Украину, невзирая на кадровые перестановки в правительстве.

Перед выступлением в четверг Борис Джонсон назначил новых должностных лиц на место ушедших в отставку коллег.

Ожидается, что выборы лидера Консервативной партии состоятся этим летом, и новый глава правительства будет определен до партийной конференции в октябре.

До этого времени Борис Джонсон продолжит руководить правительством.

Отметим, министр обороны Британии Бен Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.

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