Джонсон резко развернулся в сторону Трампа: что уже советует Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев в годовщину начала полномасштабного наступления России на территорию Украины раскритиковал политику президента США Дональда Трампа. Джонсон настоятельно рекомендовал украинским властям отказаться от подписания соглашения о недрах. Однако резко изменил свое мнение.

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Экс-премьер Британии отметил, что в новом варианте проекта американо-украинского соглашения по редкоземельным металлам видит определенные положительные моменты, пишет издание "Интерфакс-Украина".

“Я думаю, что ее следует прочитать. И я думаю, что она содержит зерно надежды и прогресса. Да, с одной стороны, она выглядит вымогательской. Но, как и “Ленд-лиз” в 1941 году, не так ли?”, — сказал он во время дискуссии по случаю специальной встречи YES "Три года — Пора побеждать".

Джонсон заверил, что понимает, "насколько тревожно мнение о том, что это соглашение может быть грабительским для вашей страны".

“Но я действительно считаю, что нам нужно пройти через этот этап, признать, чем на самом деле это соглашение. Это то, что Дональд Трамп может продемонстрировать своему правому крылу, республиканским скептикам по отношению к Украине, в которых он заручился поддержкой. И я думаю, что это открывает путь к прогрессу”, – добавил он.

В то же время Джонсон раскритиковал Трампа за его недавние высказывания по Украине, а также тональность его высказываний.

Напомним, что Зеленскому в Раде, как писал портал "Комментарии", настоятельно рекомендуют не ссориться с важным европейским партнером.



