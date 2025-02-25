Джонсон резко развернулся в сторону Трампа: что уже советует Украине

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Кречмаровская Наталия
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время визита в Киев в годовщину начала полномасштабного наступления России на территорию Украины раскритиковал политику президента США Дональда Трампа. Джонсон настоятельно рекомендовал украинским властям отказаться от подписания соглашения о недрах. Однако резко изменил свое мнение.
Фото из открытых источников
Экс-премьер Британии отметил, что в новом варианте проекта американо-украинского соглашения по редкоземельным металлам видит определенные положительные моменты, пишет издание "Интерфакс-Украина".
Джонсон заверил, что понимает, "насколько тревожно мнение о том, что это соглашение может быть грабительским для вашей страны".
В то же время Джонсон раскритиковал Трампа за его недавние высказывания по Украине, а также тональность его высказываний.
Напомним, что Зеленскому в Раде, как писал портал "Комментарии", настоятельно рекомендуют не ссориться с важным европейским партнером.
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