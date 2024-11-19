logo

BTC/USD

92425.93

ETH/USD

3099.06

LTC/USD

86.29

USD/UAH

41.60

EUR/UAH

44.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Великобритания Джонсон заговорил о капитуляции Украины с приходом Трампа: изменил ли он мнение
commentss НОВОСТИ Все новости

Джонсон заговорил о капитуляции Украины с приходом Трампа: изменил ли он мнение

Борис Джонсон заявил, что Трамп опозорится, позволив Путину выиграть войну в Украине

19 ноября 2024, 06:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Новоизбранный президент США Дональд Трамп не может начать свой второй президентский срок во главе Белого дома по роковому поражению, когда даст возможность российскому диктатору Владимиру Путину одержать победу в войне против Украины. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в интервью France Inter высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон заговорил о капитуляции Украины с приходом Трампа: изменил ли он мнение

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

"Интересно, как такой парень как Дональд Трамп может начать свой мандат с капитуляции, унижения Запада, НАТО и самого себя, если он даст Путину шанс победить Украину?", — отметил бывший премьер.

Заявления Трампа о том, что он способен завершить войну в Украине за 24 часа не больше, чем риторика, отметил Джонсон в разговоре с журналистами. Однако бывший премьер-министр Великобритании считает, что республиканец все-таки не хочет допустить того, чтобы Путин победил.

Британский политик заметил, что его Трампа не может позволить ему склонить голову перед Кремлем.

"Это то, о чем все говорят: у него есть эго, у него есть гордость. Я надеюсь, что он никогда не смирится с тем, что Путин может его победить", – прокомментировал Борис Джонсон.

Читайте на портале "Комментарии" — инициированный канцлером Германии Олафом Шольцем телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным может привести к возвращению в Нормандский формат переговоров по прекращению войны в Украине. Такое мнение в соцсети озвучил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Боюсь, что Владимир Зеленский прав. Мы рискуем вернуться в отвратительный франко-германский нормандский формат, в котором Россия и Украина рассматривались как равноправные собеседники во внутренних разборках", — отметил Борис Джонсон.

Также издание "Комментарии" сообщало – Британии придется отправить войска в Украину: Джонсон рассказал, когда это произойдет.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости