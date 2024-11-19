Новоизбранный президент США Дональд Трамп не может начать свой второй президентский срок во главе Белого дома по роковому поражению, когда даст возможность российскому диктатору Владимиру Путину одержать победу в войне против Украины. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в интервью France Inter высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Борис Джонсон. Фото: из открытых источников

"Интересно, как такой парень как Дональд Трамп может начать свой мандат с капитуляции, унижения Запада, НАТО и самого себя, если он даст Путину шанс победить Украину?", — отметил бывший премьер.

Заявления Трампа о том, что он способен завершить войну в Украине за 24 часа не больше, чем риторика, отметил Джонсон в разговоре с журналистами. Однако бывший премьер-министр Великобритании считает, что республиканец все-таки не хочет допустить того, чтобы Путин победил.

Британский политик заметил, что его Трампа не может позволить ему склонить голову перед Кремлем.

"Это то, о чем все говорят: у него есть эго, у него есть гордость. Я надеюсь, что он никогда не смирится с тем, что Путин может его победить", – прокомментировал Борис Джонсон.

Читайте на портале "Комментарии" — инициированный канцлером Германии Олафом Шольцем телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным может привести к возвращению в Нормандский формат переговоров по прекращению войны в Украине. Такое мнение в соцсети озвучил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Боюсь, что Владимир Зеленский прав. Мы рискуем вернуться в отвратительный франко-германский нормандский формат, в котором Россия и Украина рассматривались как равноправные собеседники во внутренних разборках", — отметил Борис Джонсон.

Также издание "Комментарии" сообщало – Британии придется отправить войска в Украину: Джонсон рассказал, когда это произойдет.



