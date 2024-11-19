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Кравцев Сергей
Новоизбранный президент США Дональд Трамп не может начать свой второй президентский срок во главе Белого дома по роковому поражению, когда даст возможность российскому диктатору Владимиру Путину одержать победу в войне против Украины. Как сообщает портал "Комментарии", такое мнение в интервью France Inter высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Борис Джонсон. Фото: из открытых источников
Заявления Трампа о том, что он способен завершить войну в Украине за 24 часа не больше, чем риторика, отметил Джонсон в разговоре с журналистами. Однако бывший премьер-министр Великобритании считает, что республиканец все-таки не хочет допустить того, чтобы Путин победил.
Британский политик заметил, что его Трампа не может позволить ему склонить голову перед Кремлем.
Читайте на портале "Комментарии" — инициированный канцлером Германии Олафом Шольцем телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным может привести к возвращению в Нормандский формат переговоров по прекращению войны в Украине. Такое мнение в соцсети озвучил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Также издание "Комментарии" сообщало – Британии придется отправить войска в Украину: Джонсон рассказал, когда это произойдет.
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