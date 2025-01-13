Эксминистры обороны Великобритании призывают к миротворческой миссии в Украине

Бывшие министры обороны Великобритании выступили с публичным призывом к правительству Лондона по поводу участия британских войск в миротворческой миссии в Украине после завершения войны. Они считают, что эта инициатива поможет обеспечить стабильность в стране и укрепить ее безопасность в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает The Telegraph.

Фото: Associated Press

Бывшие министры обороны Великобритании, Грант Шаппс и сэр Гэвин Уильямсон призвали правительство Лондона направить британские войска в Украину как часть миротворческой миссии после завершения конфликта. Они считают, что такая инициатива поддержит потенциальное мирное соглашение, обеспечит мир в регионе и поможет Украине на пути безопасности и стабильности.

Грант Шаппс, бывший министр обороны, подчеркнул, что Великобритания должна продлить поддержку Украины не только на поле боя, но и в контексте миротворческой миссии. Он также выразил недоумение по поводу того, что премьер-министр Великобритании, Кир Стармер, не посетил Украину раньше, несмотря на многочисленные поездки по миру.

В свою очередь, сэр Гэвин Уильямсон отметил, что мир в Украине необходимо не только достичь, но и обеспечить на длительный срок через международную поддержку, в частности, через военное присутствие, гарантирующее безопасность и стабильность страны.

Предложение об участии Великобритании в миротворческой миссии в Украине также звучало на встречах чиновников, среди которых был и французский президент Эммануэль Макрон, обсуждавший эту тему с Дональдом Туском, премьер-министром Польши.

Правительство Великобритании уже неоднократно заявляло о своей готовности оказывать поддержку Украине в борьбе с российской агрессией, в частности через финансовые и военные ресурсы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Германии высказались за введение миротворцев в Украину, считая, что это единственно возможный вариант.