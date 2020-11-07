Это не наш метод: в Шотландии раз и навсегда запретили бить детей

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Павел Зинченко
Шотландия стала первой частью Великобритании, которая запретила порку детей после вступления в силу нового законодательства. Изменения в закон, дающие детям такую же защиту от нападения, как и взрослым, были приняты парламентом Шотландии в прошлом году и вступают в силу эту субботу.
Шотландцы перестанут быть детей
Шотландия стала 58-й страной, объявившей телесные наказания вне закона после того, как защита законного избиения была удалена из законодательства Шотландии. Это первый регион Великобритании, который сделал это, и ожидается, что Уэльс последует этому примеру, введя запрет к 2022 году.
Лидер политической партии Scottish Green Джон Финни, внесший изменения, выразил надежду, что запрет на порку поможет продемонстрировать детям, что насилие неприемлемо.
В свою очередь, министр по делам детей Шотландии Мари Тодд выразила радость что Шотландия стала первым регионом Великобритании, который принял законы, гарантирующие всем детям без исключения такую же защиту от нападений, как и взрослым.
Как сообщало издание "Комментарии", Шотландия расширит сферу производства беспилотных автомобилей.
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