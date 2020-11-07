Это не наш метод: в Шотландии раз и навсегда запретили бить детей

Шотландия стала первой частью Великобритании, которая запретила порку детей после вступления в силу нового законодательства. Изменения в закон, дающие детям такую ​​же защиту от нападения, как и взрослым, были приняты парламентом Шотландии в прошлом году и вступают в силу эту субботу.

Шотландцы перестанут быть детей

Шотландия стала 58-й страной, объявившей телесные наказания вне закона после того, как защита законного избиения была удалена из законодательства Шотландии. Это первый регион Великобритании, который сделал это, и ожидается, что Уэльс последует этому примеру, введя запрет к 2022 году.

Лидер политической партии Scottish Green Джон Финни, внесший изменения, выразил надежду, что запрет на порку поможет продемонстрировать детям, что насилие неприемлемо.

"По мере того, как я продвигал свою кампанию за последние четыре года, было заметно, сколько людей считали, что нанесение ударов ребенку должно быть запрещено законом. Я рад, что теперь это будет так", — заявил политик.

В свою очередь, министр по делам детей Шотландии Мари Тодд выразила радость что Шотландия стала первым регионом Великобритании, который принял законы, гарантирующие всем детям без исключения такую ​​же защиту от нападений, как и взрослым.

"Этой устаревшей методике нет места в современной Шотландии. Бить ребенка никогда не может быть разумным", — добавила Тодд.

Как сообщало издание "Комментарии", Шотландия расширит сферу производства беспилотных автомобилей.

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