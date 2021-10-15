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Главная Новости Мир Великобритания Гарри Поттер продал редкую книгу Джоан Роулинг за 37 тысяч долларов
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Гарри Поттер продал редкую книгу Джоан Роулинг за 37 тысяч долларов

Проданная книга - это один из первых экземпляров

сегодня, 17:25
Автор:

Козлова Альбіна

Гарри Поттер продал редкую книгу Джоан Роулинг за 37 тысяч долларов

Редкую книгу о Гарри Поттере продали на аукционе, фото из открытых источников

В Великобритании живет человек, полный тезка главного героя книг Джоан Роулинг — Гарри Поттер. Об этом сообщает Общественное.

На днях он продал редкий экземпляр книги о волшебнике Гарри Поттере. Книга "Гарри Поттер и философский камень" входит в первый тираж с 500 копий, а потому очень ценна для любителей приключений юного воспитания школы магии. Книгу мужчина продал на аукционе за 37 тысяч долларов США.

Сейчас Гарри Поттеру 33 года, у него есть трое детей. Гарри иногда переодевается в волшебника-тезку и читает книги о нем. Первую книгу парень получил, когда ему было 8 лет. Позже родители купили ему всю серию.

Гарри говорит, люди думают, что он изменил имя и фамилию — никто не верит в то, что настоящий Гарри Поттер существует. Тезка литературного героя признался, что никто не верит, что это его настоящее имя. Кто-то шутит, кто-то удивляется, но никого его фамилия и имя не оставляют равнодушным.

Деньги полученные от продажи книги Гарри отдаст на выполнение последней воли отца и поделится с родными.

Как сообщал портал "Комментарии", появился первый трейлер новой комедии "Один дома". Американская киностудия 20th Century Studios опубликовала первый трейлер новой новогодней комедии "Один дома". Семья едет перед Новым годом в отпуск, а мальчика забывают дома. И ему с помощью смекалки и самодельных ловушек нужно будет справиться со злоумышленниками, которые пытаются ограбить его дом.

Также мы писали, что южнокорейский сериал "Игра в кальмара", который бьет рейтинги по просмотрам во многих странах, может получить продолжение. Режиссер киноленты даже знает, о чем бы хотел рассказать зрителям во втором сезоне.

Гарри Поттер продал редкую книгу Джоан Роулинг за 37 тысяч долларов - фото 2
Гарри Поттер продал редкую книгу Джоан Роулинг за 37 тысяч долларов - фото 3
Гарри Поттер продал редкую книгу Джоан Роулинг за 37 тысяч долларов - фото 4
Гарри Поттер продал редкую книгу Джоан Роулинг за 37 тысяч долларов - фото 5


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Источник: https://suspilne.media/172198-britanec-garri-potter-prodav-knigu-pro-magicnogo-tezku-za-37-tisac-dolariv/
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