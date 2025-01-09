Глава МИД Британии сделал заявление о прекращении войны: когда Украина и РФ заключат мир

Мирное соглашение между Россией и Украиной может быть заключено в течение нескольких недель после возвращения Дональда Трампа к власти. Об этом, в частности, заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми, сообщает The Sun. По его словам, такое соглашение может стать реальностью ближе к Пасхе.

Когда будет мир с Россией

Как отмечает издание, 9 января Лемми заявил, что заключение мирного соглашения сразу после инаугурации Трампа, которая состоится 20 января, маловероятно. Однако он указал, что определенные элементы мирного плана Трампа могут начать реализовываться всего через несколько недель после этого.

"Дональд Трамп еще не у власти. Я думаю, что из того, что я видел за последние несколько дней, есть признаки небольшого отталкивания относительно того, что определенным образом соглашение будет достигнуто 21 января… Я думаю, что сейчас это маловероятно. И мы слышим, что расписание несколько сместилось к Пасхе", — отметил глава МИД Британии.

В то же время, как подчеркивает издание, Лемми отметил, что пока нет никаких доказательств готовности кремлевского диктатора Владимира Путина к переговорам. Министр также отметил, что эра мира после холодной войны завершилась, а безопасность Европы находится в критическом состоянии.

По данным The Sun, США могут предложить соглашение, удовлетворяющее обе стороны путем заморозки конфликта на нынешних позициях.

"Это даст России землю, которую она украла, но, в свою очередь, защитит границу Украины, чтобы предотвратить любые дальнейшие нападения в последующие годы", — пишет издание.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп круто изменил свое обещание по завершению войны за 24 часа.



