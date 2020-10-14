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Главная Новости Мир Великобритания Грядут перемены: сторонники независимости Шотландии впервые оказались в большинстве
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Грядут перемены: сторонники независимости Шотландии впервые оказались в большинстве

Против независимости Шотландии выступает меньше 40 % граждан

сегодня, 17:49
Автор:

Павел Зинченко

Согласно новому опросу, явное большинство шотландцев теперь поддерживают независимость страны от Великобритании. Об этом сообщает Business Insider.

Грядут перемены: сторонники независимости Шотландии впервые оказались в большинстве

Шотландцы высказались за независимость

По результатм опроса Ipsos Mori / STV, 55% шотландцев поддерживают независимость страны, и лишь 39% высказались против. Остальные не определились. Это наивысший уровень поддержки независимости, когда-либо обнаруженный в ходе опроса в Шотландии.

Опрос показал, что 76% шотландцев недовольны работой Бориса Джонсона в качестве премьер-министра Великобритании, и только 19% довольны им. Для сравнения: 72% шотландцев говорят, что довольны работой, которую выполняет первый министр Шотландии Никола Стерджен.

Правящая Шотландская национальная партия настаивает на проведении второго референдума о независимости в преддверии выборов в парламент Шотландии в следующем году.

"Это знаковый опрос, который показывает, что независимость теперь стала неизменной волей большинства людей в Шотландии", — сказала член шотландского парламента от SNP Кейт Браун.

Опрос проводился Ipsos MORI в период со 2 по 9 октября. В нем приняло участие 1045 шотландцев.

Как сообщало издание "Комментарии", Шотландия расширит сферу производства беспилотных автомобилей.


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