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"Худший сценарий" для Украины может произойти на следующей неделе: Британия сделала заявление по ситуации на Донбассе

Заявление Британии прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности

сегодня, 21:00
Автор:

Карина Ожерельева
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Украина может столкнуться с худшим сценарием российского вторжения уже на следующей неделе, а Европа сейчас столкнулась с одной из самых опасных ситуаций в сфере безопасности с начала 20 века, заявила в субботу, 19 февраля, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. Об этом сообщает Reuters.

"Худший сценарий" для Украины может произойти на следующей неделе: Британия сделала заявление по ситуации на Донбассе

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступает во время ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности - Reuters

"Этот худший сценарий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия действительно хочет вернуть часы назад. Только за последнюю неделю мы наблюдали удвоение дезинформации, а также операции под фальшивым флагом на Донбассе. Боюсь, что Россия показала, что они несерьезно относятся к дипломатии", – сказала Трасс на конференции по безопасности в Мюнхене.

Как сообщали ранее "Комментарии", 19 февраля глава нашей страны отбывает в город Мюнхен, чтобы принять участие в ежегодной конференции безопасности. Ожидается, что там Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, также будет общаться с немецким канцлером Олафом Шольцом и представительницей американского Белого дома Камалой Гаррис.

Также "Комментарии" писали, что мировые лидеры собираются в эти выходные в Германии на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности, на которой будет доминировать вопрос кризиса в Украине, поскольку крупные западные государства предупреждают, что Кремль, похоже, близок к началу вторжения. Ни одна российская делегация не посетит конференцию, заявил Кремль на прошлой неделе, что стало первой неявкой за многие годы, подчеркивая, насколько ухудшились отношения Востока и Запада.


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Источник: https://www.reuters.com/world/uk/uks-truss-says-ukraines-worst-case-scenario-could-come-next-week-2022-02-19/
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