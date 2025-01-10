Имеет разговор к Зеленскому: в ближайшее время в Украину приедет Стармер

В ближайшее время Украину посетит премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чтобы обсудить возможность развертывания международных миротворческих сил после завершения войны. Это станет его первым визитом в Украину в должности премьера, сообщает Bloomberg .

Кир Стармер (фото из открытых источников)

Информацию о предстоящей поездке подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, однако точной даты не уточнил. Источники издания указывают, что визит состоится уже через несколько недель.

"Эту инициативу начал Эммануэль Макрон. Британцы смотрят на это положительно, но я подробно об этом поговорю с премьер-министром на нашей встрече, она состоится. Он будет в Украине, и мы поговорим", – заявил Зеленский журналистам.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи со Стармером обсудил возможность создания совместных миротворческих сил для Украины. Реализация этой идеи будет зависеть от условий мирного соглашения между Украиной и Россией.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Франция и Великобритания согласовали важное решение по Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер встретились в загородной резиденции британских премьеров. Одной из тем их разговора была Украина.

В документе говорится, что встреча была сосредоточена на международных целях, Украине, Ближнем и Среднем Востоке, укреплении отношений между Соединенным Королевством и Евросоюзом. Также обсуждался вопрос углубления отношений, объединяющих Францию и Британию, в контексте планируемого на лето будущего франко-британского саммита. В коммюнике отметили, что ситуация в Украине была "в центре разговора".

