Карантин надоел: тысячи британцев вышли на улицы Лондона против насильственных мер по изоляции

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Екатерина Белоброва
В Лондоне проходит массовый митинг против насильного навязывания мер по изоляции в связи с затянувшимся карантином в стране. Об этом сообщает издание Daily Express.
По информации издания, люди просто устали от постоянного ограничения их свобод и прав на посещение публичных мест и перемещению по миру, также они отметили, что им надоело носить защитные маски. К слову акция прошла без них.
Источник "Корреспондент"
На протесте никто не соблюдал социальную дистанцию, нескольким людям были выписаны штрафы. Однако это не напугало демонстрантов, которые несли в руках плакаты с надписями против вакцинации, коронавируса и антиконституционных требований властей.
Акция была запланирована заранее и в анонсе было указано, что с трибуны выступят лучшие медицинские работники и сотрудники научной отрасли Британии. Кроме того, среди участников были и те, кто уже перенес диагноз COVID-19 и пришел рассказать, как опасность вируса искусственно усугубляют.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что строгий карантин введен в Британии с апреля, что коснулось и прибывающих в страну поданных Королевства.
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