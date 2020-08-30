kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.08.2020

BTC/USD

11606.35

ETH/USD

405.78

LTC/USD

58.31

НБУ 30.08.2020

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.80

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Великобритания Карантин надоел: тысячи британцев вышли на улицы Лондона против насильственных мер по изоляции
commentss НОВОСТИ Все новости

Карантин надоел: тысячи британцев вышли на улицы Лондона против насильственных мер по изоляции

К протестующим присоединились врачи и сотрудники образовательной сферы Лондона

сегодня, 10:22
Автор:

Екатерина Белоброва

В Лондоне проходит массовый митинг против насильного навязывания мер по изоляции в связи с затянувшимся карантином в стране. Об этом сообщает издание Daily Express.

По информации издания, люди просто устали от постоянного ограничения их свобод и прав на посещение публичных мест и перемещению по миру, также они отметили, что им надоело носить защитные маски. К слову акция прошла без них.

Карантин надоел: тысячи британцев вышли на улицы Лондона против насильственных мер по изоляции

Источник "Корреспондент"

На протесте никто не соблюдал социальную дистанцию, нескольким людям были выписаны штрафы. Однако это не напугало демонстрантов, которые несли в руках плакаты с надписями против вакцинации, коронавируса и антиконституционных требований властей. 

Акция была запланирована заранее и в анонсе было указано, что с трибуны выступят лучшие медицинские работники и сотрудники научной отрасли Британии. Кроме того, среди участников были и те, кто уже перенес диагноз COVID-19 и пришел рассказать, как опасность вируса искусственно усугубляют. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что строгий карантин введен в Британии с апреля, что коснулось и прибывающих в страну поданных Королевства


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!