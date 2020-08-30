Карантин надоел: тысячи британцев вышли на улицы Лондона против насильственных мер по изоляции

В Лондоне проходит массовый митинг против насильного навязывания мер по изоляции в связи с затянувшимся карантином в стране. Об этом сообщает издание Daily Express.

По информации издания, люди просто устали от постоянного ограничения их свобод и прав на посещение публичных мест и перемещению по миру, также они отметили, что им надоело носить защитные маски. К слову акция прошла без них.

Источник "Корреспондент"

На протесте никто не соблюдал социальную дистанцию, нескольким людям были выписаны штрафы. Однако это не напугало демонстрантов, которые несли в руках плакаты с надписями против вакцинации, коронавируса и антиконституционных требований властей.

Акция была запланирована заранее и в анонсе было указано, что с трибуны выступят лучшие медицинские работники и сотрудники научной отрасли Британии. Кроме того, среди участников были и те, кто уже перенес диагноз COVID-19 и пришел рассказать, как опасность вируса искусственно усугубляют.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что строгий карантин введен в Британии с апреля, что коснулось и прибывающих в страну поданных Королевства.

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