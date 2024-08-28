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Киев все же нашел нужные слова для Лондона: ждать ли РФ теперь прилетов Storm Shadow

Британия поддерживает удары Storm Shadow по РФ, но все равно смотрит на реакцию США

сегодня, 08:54
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Кравцев Сергей

Великобритания поддерживает использование Украиной ракет Storm Shadow по России, но не будет публично призывать к этому шагу из-за опасений, что это спровоцирует конфликт с США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Telegraph.

Киев все же нашел нужные слова для Лондона: ждать ли РФ теперь прилетов Storm Shadow

Великобритания. Фото: Getty Images

Авторы материала отмечают, Владимир Зеленский неоднократно просил разрешить использовать оружие, которое может избегать вражеских радаров и поражать точные цели на расстоянии до 190 миль, для нанесения ударов в глубине России. Несмотря на путаницу с позицией правительства, The Telegraph понимает, что Даунинг-стрит это поддерживает. Однако ракеты, как правило, используются вместе с засекреченными американскими системами, что требует разрешения Вашингтона. The Telegraph понимает, что Великобритания не обращалась к США с официальным запросом относительно использования Украиной ракет на территории России. Понятно, что беспокойство США по поводу этого шага было четко выражено.

Источник издания в Белом доме сообщил, что администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что использование этих ракет даже без одобрения Вашингтона может привести к эскалации ситуации и втягиванию американских войск в конфликт.

Отмечается, что британский премьер Кир Стармер, насколько известно, не хочет провоцировать конфликт из-за этого вопроса и применяет "консультативный подход" к переговорам с США. Источник в британском правительстве заявил: "Мы хотим обсуждать с союзниками подобные вещи, а не пытаться подтолкнуть их к этому".

Кроме опасений, что удары Storm Shadow по России могут привести к эскалации конфликта, в США также опасаются, что ракеты не смогут уничтожить российские цели, потому что они были перемещены подальше от границы.

"Это также правда, что украинцы уделяют много внимания определенной группе вооружений, и это классическая тактика Зеленского – настаивать на чем-то подобном. Россияне также не остались в стороне, и наиболее критические активы были выведены за пределы досягаемости", – отметил один из источников издания.

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