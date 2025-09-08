Вскоре в легендарном Королевском оперном театре в Лондоне выступит российская сопрано Анна Нетребко. Та самая Анна Нетребко, которая была доверенным лицом Путина в 2012 году, а в 2014 году фотографировалась с флагом фейковой "Новороссии". Об этом пишет бывший главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Кого Залужный не хочет видеть в Британии

"Видеть ее на большой сцене в Британии, которая является одним из самых больших и ближайших наших союзников в войне против России, – больно для украинцев. После едва ли не самого массового обстрела Киева за все время, в котором россияне убили младенца, снова видим это размывание ответственности и тезисы о "культуре вне политики". Возвращение таких фигур – это, так или иначе, оправдание российской войны против Украины и попрание памяти тысяч погибших украинцев. Поэтому мы здесь говорим не по цензуре, мы говорим о правде и памяти", – отмечает бывший главком.

В колонке для Daily Mail Залужный пишет, что Нетребко не является жертвой обстоятельств, как она иногда пытается себя выдавать. Она сделала свой выбор. В 2012 году она была "доверенным лицом" Путина на президентских выборах.

"Она неоднократно встречалась с ним в Кремле, позировала для официальных фотографий, получала государственные награды. В 2014 году, когда Москва уже вела войну против Украины, она пожертвовала один миллион рублей театру в оккупированном Донецке, встретилась с лидером сепаратистов и позировала с флагом так называемой "Новороссии" – южных областей Украины, которые Путин сейчас захватывает, чтобы объединить с Россией. Это не был "жест милосердия" со стороны Нетребко, как она тогда утверждала. Это была демонстрация политической лояльности. И ни одна ария не сможет стереть этот факт", – заявил Валерий Залужный.

Он отмечает, что такие художники, как Нетребко, являются "мягкой силой" Кремля, инструментом, помогающим миру видеть Россию не как агрессора, а как страну "великих традиций".

"Ее голос должен был показать, что Россия цивилизованная, современная, достойная аплодисментов. И в то же время этот голос заставил замолчать бомбардировки Грозного, Алеппо, Мариуполя, Чернигова, Киева. Она была и остается культурным инструментом, легитимизирующим убийства в Украине. На этой неделе она выйдет на сцену Ковент-Гардена, и люди будут аплодировать ей, будто она просто певица, что войны вообще не было. Кремль внимательно следит за такими сигналами. Для них выступление Нетребко в Ковент-Гардене – это не просто концерт. Это доказательство того, что даже после Бучи, Мариуполя, Краматорска, российские деятели, чье прошлое было на службе у диктатора, снова могут выйти на лучшие сцены Европы", – подчеркнул посол Украины.

