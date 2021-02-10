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Королева Елизавета II безмерно рада - в чем причина (Фото)

Королева Великобритании Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой

сегодня, 13:10
Автор:

Кириєнко Анна

В Британской королевской семье произошло знаменательное событие — рождение девятого правнука Елизаветы II. Об этом сообщили на Instagram-странице монаршей семьи.

Королева Елизавета II безмерно рада - в чем причина (Фото)

Елизавета II в девятый раз стала прабабушкой. Фото: 24tv.ua

Это первый ребенок принцессы Евгении Йоркской и ее мужа Джека Бруксбенка. Роды прошли в больнице Портленда. Малыш весит 3,7 килограмма. Джек Бруксбенк присутствовал на родах и все время поддерживал жену.

Мама уже успела выложить в свой Instagram фотографию, где держит первенца за руку. Тысячи подписчиков выразили свой восторг и пожелали здоровья маленькому принцу и родителям.

Какое имя дали мальчику — пока неизвестно.

Напомним, что Евгения Йоркская — младшая дочь второго сына королевы Елизаветы II — Эндрю.

Муж Евгении Джек Бруксбенк — предприниматель.

Супруги познакомились десять лет назад. Первая их встреча состоялась на горнолыжном курорте. Спустя некоторое время Джек и Евгения поняли, что не могут друг без друга. Влюбленные поженились 12 октября 2018-го года.

Напомним, что королеву Елизавету обвинили в сокрытии доходов. Со скандальной публикацией выступили The Guardian. На страницах издания было опубликовано расследование, которое подтверждает факт лоббирования королевой изменений в законодательстве. Это позволит Елизавете скрыть часть своих богатств. Подробнее о скандале можно узнать здесь.

Также сайт "Комментарии" сообщает, что королева Великобритании ищет придворного SMM-щика. Елизавета II предлагает оклад в размере 27 тысяч фунтов стерлингов в год. В обязанности SMM-специалиста будет входить создание информационных публикаций, а также съемка и монтаж видеороликов для размещения в социальных сетях. Подробности читайте в нашем материале.


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Источник: https://www.instagram.com/p/CLFD_jqHL_8/
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