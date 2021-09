Королева Елизавета II подавлена после истерики с тиарой Меган Маркл, рассказанной в новой книге

Жестокое подавление королевой Меган Маркл после того, как она устроила "истерику с тиарой", был пересказан королевским экспертом в их новой книге. Об этом сообщает издание The Mirror.

Тиара Меган Маркл, фото с открытых источников

Эндрю Мортон, автор книги "Меган: принцесса Голливуда", утверждает, что поведение герцога и герцогини Сассексских перед свадьбой вызвало упрек королевы. В шести новых главах книги, впервые опубликованной в 2018 году, Мортон сообщает, что The Times сообщила, как Меган устроила "истерику диадемы" незадолго до свадьбы.

"В ноябре 2018 года, всего через несколько дней после того, как пара вернулась из успешного тура Down Under, The Times сообщила, что Меган устроила "истерику диадемы" незадолго до своей свадьбы, потому что тиара, которую она хотела надеть, была недоступна", — пишет он.

Ее поведение примадонны, по-видимому, вызвало упрек самой королевы, которая сказала Гарри: "Она получает ту диадему, которую подарили мне".

В произведении мистера Мортона он также утверждает, что принц Гарри был "разгневан", когда Меган не добилась своего. Гарри хотел бы, чтобы все было, как хочет Меган: "Что хочет Меган, Меган получает".

Дело в том, что мистер Мортон также утверждает, что Сассексы были изгнаны из-за "запугивающего" отношения принца Уильяма.



"Грозный костюмчик королевы Анджела Келли, которая является хранительницей драгоценностей Ее Величества, как говорят, сообщила разгневанному принцу, что необходимо соблюдать определенные протоколы безопасности, чтобы получить доступ к бесценному предмету. Всегда категорически отрицалось, что Уильям издевался над членами своей семьи", - продолжает Мортон.

Редкое совместное заявление гласило: "Несмотря на явные опровержения, сегодня в одной британской газете была опубликована ложная история, в которой обсуждались отношения между герцогом Сассекским и герцогом Кембриджским. Для братьев, которые так глубоко заботятся о проблемах, связанных с психическим здоровьем, использование таких подстрекательских слов оскорбительно и потенциально вредно".

Это происходит потому, что в сообщениях говорится, что герцоги Сассекса очень хотят посетить Великобританию после того, как ушли из королевской семьи и переехали в Калифорнию в начале прошлого года. Гарри только дважды возвращался в Великобританию с момента переезда, в то время как Меган и двухлетний Арчи так и не вернулись.



В этом году королевские братья воссоединялись всего несколько раз: на похоронах принца Филиппа и на открытии статуи их маме, принцессе Диане, в Кенсингтонском дворце в день ее 60-летия.



