Королева Елизавета II подавлена после истерики с тиарой Меган Маркл, рассказанной в новой книге

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Хмільовська Інна
Жестокое подавление королевой Меган Маркл после того, как она устроила "истерику с тиарой", был пересказан королевским экспертом в их новой книге. Об этом сообщает издание The Mirror.
Тиара Меган Маркл, фото с открытых источников
Эндрю Мортон, автор книги "Меган: принцесса Голливуда", утверждает, что поведение герцога и герцогини Сассексских перед свадьбой вызвало упрек королевы. В шести новых главах книги, впервые опубликованной в 2018 году, Мортон сообщает, что The Times сообщила, как Меган устроила "истерику диадемы" незадолго до свадьбы.
Ее поведение примадонны, по-видимому, вызвало упрек самой королевы, которая сказала Гарри: "Она получает ту диадему, которую подарили мне".
В произведении мистера Мортона он также утверждает, что принц Гарри был "разгневан", когда Меган не добилась своего. Гарри хотел бы, чтобы все было, как хочет Меган: "Что хочет Меган, Меган получает".
Дело в том, что мистер Мортон также утверждает, что Сассексы были изгнаны из-за "запугивающего" отношения принца Уильяма.
Редкое совместное заявление гласило: "Несмотря на явные опровержения, сегодня в одной британской газете была опубликована ложная история, в которой обсуждались отношения между герцогом Сассекским и герцогом Кембриджским. Для братьев, которые так глубоко заботятся о проблемах, связанных с психическим здоровьем, использование таких подстрекательских слов оскорбительно и потенциально вредно".
Это происходит потому, что в сообщениях говорится, что герцоги Сассекса очень хотят посетить Великобританию после того, как ушли из королевской семьи и переехали в Калифорнию в начале прошлого года. Гарри только дважды возвращался в Великобританию с момента переезда, в то время как Меган и двухлетний Арчи так и не вернулись.
В этом году королевские братья воссоединялись всего несколько раз: на похоронах принца Филиппа и на открытии статуи их маме, принцессе Диане, в Кенсингтонском дворце в день ее 60-летия.
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