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Главная Новости Мир Великобритания Королева Елизавета ІІ выиграла суд у бывшего дворецкого принца Чарльза
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Королева Елизавета ІІ выиграла суд у бывшего дворецкого принца Чарльза

Бывший дворецкий Грант Харролд проиграл суд против Королевского двора

сегодня, 23:15
Автор:

Павел Зинченко

Королева выиграла судебную тяжбу, чтобы помешать бывшему дворецкому принца Чарльза зарегистрировать торговую марку The Royal Butler (Королевский дворецкий). Об этом сообщает Daily Record.

Адвокаты, действующие от имени монарха, приняли меры против Гранта Харролда после того, как он попытался открыть бизнес по обучению дворецкой службе и этикету, используя это название.

Королева Елизавета ІІ выиграла суд у бывшего дворецкого принца Чарльза

Харролд, родом из Эйрдри, Шотландия, работал с принцем Чарльзом с 2005 по 2011 год и является постоянным гостем в телешоу This Morning и Good Morning Britain, где он раздает советы по этикету.

Он подал заявку на регистрацию товарного знака The Royal Butler и утверждал, что ему дали разрешение использовать такое название высокопоставленные члены Королевского двора в рамках урегулирования, когда он оставил свою работу. Лорд Чемберлен, действуя от имени Королевы, подал возражение против этого заявления.

Команда юристов монарха утверждала, что Харролд вводил общественность в заблуждение, заявляя, что у него все еще есть работа при Королевском дворе, и что у него было разрешение использовать это название. Они настаивали на том, что ни монарх, ни кабинет министров не дали на это согласия.

Управление интеллектуальной собственности Соединенного Королевства, которое рассматривает споры о товарных знаках, вынесло решение в пользу королевы и отклонило заявку бывшего дворецкого. 42-летнему Харрольду было приказано выплатить 2500 фунтов стерлингов для покрытия расходов Королевского двора по этому делу. Он сказал, что планирует обжаловать это решение.

Как сообщало издание "Комментарии", Елизавета ІІ впервые воспользовалась Zoom.


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