Кто может заменить Джонсона в должности: кандидаты

Кроме того, кандидатом может стать Саджид Джавид, ранее бывший министром здравоохранения и министром внутренних дел в разные годы. К потенциальным кандидатам эксперт относит действующего министра иностранных дел Лиз Трасс, ознакомленную с ситуацией в Украине и поддерживающую наше государство на дипломатическом уровне.

Еще два вероятных кандидата — это бывшие должностные лица британского правительства — Бен Уолес, состоявший в должности министра обороны, и Джереми Хант, чиновник, претендовавший на премьерское кресло в 2019 году.

Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков считает, что Британия не изменит своего курса по поддержке Украины после кадровых изменений в правительстве.

