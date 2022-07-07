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Кто может заменить Джонсона в должности: кандидаты

Премьером Великобритании осенью изберут другого политика – Джонсон ушел в отставку

сегодня, 15:28
Автор:

Козлова Альбіна
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Политтехнолог, кандидат исторических наук, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак высказал свое мнение по поводу преемников Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании.

Кто может заменить Джонсона в должности: кандидаты

Фото иллюстративное / Pixabay

По мнению эксперта, есть шесть возможных кандидатов на это кресло. Среди них Риши Сунак, министр финансов, ранее бывший ближайший соратник Джонсона. Пост может занять Пенни Мордаунт. Ранее она занимала должности министра обороны и министра международной торговли. Сейчас достаточно популярна в соцсетях.

Кроме того, кандидатом может стать Саджид Джавид, ранее бывший министром здравоохранения и министром внутренних дел в разные годы. К потенциальным кандидатам эксперт относит действующего министра иностранных дел Лиз Трасс, ознакомленную с ситуацией в Украине и поддерживающую наше государство на дипломатическом уровне.

Еще два вероятных кандидата — это бывшие должностные лица британского правительства — Бен Уолес, состоявший в должности министра обороны, и Джереми Хант, чиновник, претендовавший на премьерское кресло в 2019 году.

Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков считает, что Британия не изменит своего курса по поддержке Украины после кадровых изменений в правительстве.

"В конце концов, если политика Великобритании по поддержке Украины и изменится после отставки Джонсона, то только в сторону усиления. Но у Бориса есть шанс помочь нам завершить войну к моменту его настоящей отставки и Джонсон займет ведущее место рядом с Черчиллем на пьедестале самых выдающихся британцев всех" времен и народов", — написал он.

Претенденты будут объявлены на партийной конференции в октябре. А пока Джонсон будет исполнять обязанности руководителя правительства.

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Источник: https://www.facebook.com/bykov.inpolit/ https://www.facebook.com/oleg.posternak
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