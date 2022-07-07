Кто может заменить Джонсона в должности: кандидаты

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Козлова Альбіна
Политтехнолог, кандидат исторических наук, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак высказал свое мнение по поводу преемников Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании.
Фото иллюстративное / Pixabay
По мнению эксперта, есть шесть возможных кандидатов на это кресло. Среди них Риши Сунак, министр финансов, ранее бывший ближайший соратник Джонсона. Пост может занять Пенни Мордаунт. Ранее она занимала должности министра обороны и министра международной торговли. Сейчас достаточно популярна в соцсетях.
Кроме того, кандидатом может стать Саджид Джавид, ранее бывший министром здравоохранения и министром внутренних дел в разные годы. К потенциальным кандидатам эксперт относит действующего министра иностранных дел Лиз Трасс, ознакомленную с ситуацией в Украине и поддерживающую наше государство на дипломатическом уровне.
Еще два вероятных кандидата — это бывшие должностные лица британского правительства — Бен Уолес, состоявший в должности министра обороны, и Джереми Хант, чиновник, претендовавший на премьерское кресло в 2019 году.
Глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков считает, что Британия не изменит своего курса по поддержке Украины после кадровых изменений в правительстве.
Претенденты будут объявлены на партийной конференции в октябре. А пока Джонсон будет исполнять обязанности руководителя правительства.
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