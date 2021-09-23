15-летняя ученица не знала о беременности и родила перед школой: подробности

15-летняя жительница Англии вынашивала ребенка и ничего не понимала про свое особое состояние. Роды у юной мамы начались как раз перед началом нового учебного года. Об этом Алексис Куин рассказала на своей странице в социальных сетях.

Роды у девушки начались дома в туалете (фото из открытых источников)

Летом девушка почувствовала первые изменения в своем организме, неожиданно напомнила о себе изжога. Но при всех ее догадках о беременности, месячные у нее были ежемесячно, живот, как это бывает, когда будущая мама вынашивает ребенка, не увеличивался. Даже тест на беременность показал отрицательный результат.

Осенью девушка пошла в выпускной класс. После окончания школьных занятий, у нее начала болеть спина. Будущая мама не могла даже часок поспать, рассказала матери о своем плохом состояние здоровья, но та, посоветовав принять лекарства, отправила ее учиться.

Спеша на уроки, девушка еще забежала в ванную и именно там начала рожать. Будущие бабушка и дедушка от этого известия чуть не потеряли сознание. Не растерялась только родная мамина сестра, вызвала бригаду медиков для своей шокированной сестры, которой стало плохо. Именно эта родственница выполняла все указания медицинского координатора и принимала у племянницы роды, пока не приехали врачи.

По словам Алексис, в семье вовсе не готовились к этому важному событию — рождению нового члена семьи. Ни приобрели даже самого необходимого.

Но все завершилось хорошо, юная мама с честью выдержала экзамен и родила мальчика.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что английка купила набор для оплодотворения на eBay и родила ребенка .

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