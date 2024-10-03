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96-летняя женщина сбила насмерть человека: что решил суд

В Великобритании суд решил не сажать 96-летнюю женщину в тюрьму за смертельную аварию.

сегодня, 17:50
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Slava Kot

96-летняя Джун Миллс, жительница Эйнсдейла близ Ливерпуля, была осуждена за смертельную дорожную аварию, в которой погибла ее 76-летняя подруга. Однако, несмотря на тяжесть инцидента, суд решил не арестовать пожилую женщину, учитывая ее возраст и обстоятельства дела.

96-летняя женщина сбила насмерть человека: что решил суд

Джун Миллс. Фото: PA Media

Трагедия произошла 2 августа прошлого года, когда Джун Миллс, управляя автомобилем Vauxhall Corsa, потеряла контроль и случайно нажала на газ. Автомобиль вылетел на тротуар, сбив 76-летнюю пешеходку, погибшую на месте от тяжелой травмы головы. Еще одна 80-летняя женщина получила легкие телесные повреждения.

Во время судебного заседания Джун Миллс передвигалась на инвалидной коляске, а судья Саймон Мэдленд назвал этот случай "полной трагедией". По его словам, заключение женщины не принесло бы пользы ни обществу, ни потерпевшей.

"Миссис Миллс очень сожалеет о случившемся. Последствия будут преследовать ее вечно. Она испытывает большой стыд и вину", — сказал адвокат в суде и добавил, что Миллс в последние годы была волонтером, помогала с жертвами преступлений, а также беженцам из Украины.

Джун Миллс была приговорена к 18 месяцам условно, ее лишили права управлять транспортными средствами на пять лет. Кроме того, 96-летняя женщина должна выплатить штраф в размере 1500 фунтов стерлингов и судебные издержки на 500 фунтов.

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Источник: https://www.bbc.com/news/articles/cdx90dy5qzzo
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